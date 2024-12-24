Російський суховантаж «Урса Майор» затонув у Середземному морі

О 12:30 на борту стався вибух, що спричинив крен судна

У Середземному морі між іспанським містом Агілас і алжирським Ораном затонув російський суховантаж «Урса Майор». Про це повідомляє іспанське видання La Verdad із посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, 14 моряків із 16, які перебувають на борту, були доставлені в порт Картахени. Ще двоє досі вважаються зниклими безвісти.

«Суховантаж «Урса Майор» затонув у координатах 36-27.50N 000-53.44W о 23:22:30 UTC. Можлива наявність уламків поблизу, усім суднам у цьому районі уважно спостерігати, тримати дистанцію і повідомляти про будь-які спостереження в координаційний рятувальний центр Картахени», – йдеться у радіограмі іспанської рятувальної служби.

За словами джерел видання, о 12:30 на борту стався вибух, що спричинив крен судна. Район аварії був позначений як небезпечний для судноплавства до прибуття російського військового корабля, який мав узяти на себе проведення рятувальної операції.

Аналітик Олівер Александер написав, що корабель перевозив два мобільні крани Liebherr 420 для порту у Владивостоці і два 45-тонних люки для будівництва нового атомного криголама проєкту 10510.

Нагадаємо, днями погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Практично весь чорноморський військовий флот окупантів на дні моря. Тепер вони топлять цивільні кораблі 🤣 pic.twitter.com/3fTTyT57fL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» перебувало 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонефть-212», одна людина загинула.

Також зазначалося, що в результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.