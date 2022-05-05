Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 травня

Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках

В Україні триває 71-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нову карту бойових дій в Україні, актуальну станом на 5 травня.

«Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні відомства.

фото: @DefenceHQ

Генштаб ЗСУ 5 травня повідомив, що наші захисники відвоювали кілька населених пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей. Також там зазначають, що окупанти все частіше відмовляються іти на фронт. Особливо, якщо вони вже раз зіткнулися з українськими військовими та побачили колосальні втрати у своїх лавах.

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Нагадаємо, триває 71-ша доба повномасштабної військової агресії РФ проти України. За повідомленням Генштабу, Росія намагається вести наступ на трьох напрямках: оперативні дані . Як повідомлялося, 5 травня Радбез ООН збереться на засідання щодо війни Росії проти України.