  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 травня

    графіка
    Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках - Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 травня
    Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках
    фото: Spyros Hound

    В Україні триває 71-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нову карту бойових дій в Україні, актуальну станом на 5 травня.

    «Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні відомства.

    фото: @DefenceHQ

    фото: @DefenceHQ

    Генштаб ЗСУ 5 травня повідомив, що наші захисники відвоювали кілька населених пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей. Також там зазначають, що окупанти все частіше відмовляються іти на фронт. Особливо, якщо вони вже раз зіткнулися з українськими військовими та побачили колосальні втрати у своїх лавах.

    Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

    Нагадаємо, триває 71-ша доба повномасштабної військової агресії РФ проти України. За повідомленням Генштабу, Росія намагається вести наступ на трьох напрямках: оперативні дані . Як повідомлялося, 5 травня Радбез ООН збереться на засідання щодо війни Росії проти України.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 травня
    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Генштаб Велика Британія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 травня