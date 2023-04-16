Що залишилось від найбільшої у Європі птахоферми в Чорнобаївці (фото)

Сумарні збитки «Чорнобаївської птахофабрики» керівництво оцінює більш ніж у $330 млн

«Чорнобаївська птахофабрика» агрохолдингу «Авангард» (Херсонська область), була одним із найбільших підприємств України та всій Європі. Тут тримали 4,4 млн птиці, але її потужності дозволяли вмістити і 6 млн. Через повномасштабне вторгнення росіян і їх мародерство від успішного підприємства залишились лише згадки. Хоча зовні будівлі птахофабрики не пошкоджені, єдине нагадування, що там колись було виробництво яєць – лише паперові лотки. Про це пише видання Latifundist.com.

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Після 24 лютого птахофабрика була окупована. Ще якийсь час керівництво намагалося підтримувати життєзабезпечення птиці, але дедалі це було робити все складніше і уже у березні минулого року стало відомо про масовий мор 4,4 млн курей на «Чорнобаївській птахофабриці».

Поставки корму для птиці з неокупованої території припинилися ще 24-25 лютого. «Ми рухалися двома кормовозами. На зворотному напрямку з Херсона потрапили під колону російської техніки. Вони почали стріляти в колеса першої машини. Я саме сидів в ній. Ми змушені були зупинитися. Потім нас викинули з машин і почали вимагати віддати мобільні телефони. Стріляли під ноги, над головами. Я сказав, що ми не маємо мобільних телефонів, і просто перевозимо комбікорм. Нас ще трохи помучили і відпустили. На блокпосту сказали, що більше не будуть пропускати наші машини, бо ми заважаємо руху колон. З того часу ми вже не могли возити комбікорм», – згадує директор «Чорнобаївської птахофабрики» Андрій Чирков.

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А потім на підстанцію, яка заживлювала птахофабрику, прилетів снаряд. Хоча потужності птахофабрики перепідключили до 11 дизель-генераторів, та запасу пального залишалося на 2-3 дні. Андрій Чирков звернувся до знайомих фермерів і з їх допомогою назбирав 1 т. Плюс з міста везли на птахофабрику ще 3 т пального. Та попали під російську колону, яка те паливо забрала. Генератори вже не могли виробляти електроенергію. У пташниках почала зникати вентиляція, що і привело до мору 4,4 млн птиці.

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Тракторами вирили котлован приблизно в 3 м глибиною. Вручну виймали мертву птицю з кліток і грузили в інший трактор. Звозили її в котлован і зверху засипали піском, який взяли на біогазовому заводі.

Далі окупанти розікрали все, що було на фабриці. Забрали легкову техніку потім повернулися за вантажівками. А далі заганяли на територію КамАЗи, в які грузили кабелі, двигуни, електроніку – все цінне, що було на птахофабриці. Те що не представляло цінність, по-варварськи руйнували.

За словами місцевих, птахофабрику росіяни залишили тільки за місяць до звільнення правобережної Херсонщини – з’їхали у Музиківку, бо боялися української ДРГ.

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Операційний директор агрохолдингу «Авангард» Володимир Руденко говорить, що збитки завдані росіянами вимірюються приблизно у $160 млн. Плюс втрачене обладнання на суму $150 млн. Тому сумарні збитки по «Чорнобаївській птахофабриці» керівництво оцінює більш ніж у $330 млн.