Німеччина передала Україні нову допомогу: яке озброєння надійшло

Доставлено 5 тис. боєприпасів калібром 155 мм

Протягом останнього тижня Німеччина доставила в Україну не тільки ракети для IRIS-T, а й дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини (раніше Україна отримала 10 таких транспортних засобів - ред.) і 30 тис. снарядів калібром 40 мм. Про це йдеться у повідомленні на сайті Федерального уряду Німеччини.

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Крім того, доставлено 5 тис. боєприпасів калібром 155 мм (раніше Україна отримала 13,5 тис. таких боєприпасів), чотири машини швидкої допомоги (в нашу країну вже надійшло 30 швидких) і 18 перевізників для вантажів.

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

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Нагадаємо, раніше глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що Німеччина досі не надає Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці.

Триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.