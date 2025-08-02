Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Шмигаль повідомив про перерозподіл коштів для війська: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Шмигаль повідомив про перерозподіл коштів для війська: деталі
«Наша мета – ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників», – підкреслив міністр оборони
фото: пресслужба Міноборони

8 млрд грн спрямують на нагальні потреби військових частин ЗСУ

Міністерство оборони України спрямує 9 млрд грн на фінансування потреб окремих підрозділів Сил оборони, а також на антидроновий захист. Як передає «Главком», про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, на виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача Міноборони затвердило рішення про перерозподіл коштів на потреби українського війська. Зокрема, 8 млрд грн спрямують на нагальні потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту «Лінія дронів», та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах. 

Очільник Міноборони наголосив. що це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів як «Птахи Мадяра», К2, «Рарог», «Ахіллес», «Немезіс», «Чорний ліс». Шмигаль додав, що ці підрозділи продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищили 22,7 тис. ворожих цілей. 

Крім того, ще 1 млрд грн спрямують на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики. «Окремо над питанням фінансування проєкту «Лінія дронів» працюємо з партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників», – додав Шмигаль.

За його словами, завдяки цьому інструменту державний Ощадбанк уже надав банківських гарантій за контрактами на суму 837 млн євро. «Наша мета – ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників», – підкреслив міністр оборони.

Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2025 року Міністерство оборони поставило для потреб Збройних Сил України вже понад 1 мільйон FPV-дронів. За його словами, для забезпечення швидшого та ефективнішого постачання дронів на фронт були впроваджені нові підходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля. Шмигаль розповів про дві основні новації, які допомагають прискорити процес забезпечення військових.

Також американсько-німецька компанія Auterion відправить Україні 33 тис. своїх ударних систем зі штучним інтелектом для безпілотників до кінця року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного виконавчого директора Auterion Лоренц Маєр у коментарі Financial Times.

Україна використовує програмне забезпечення Auterion у безпілотниках, але нова угода «вдесятеро масштабніша». Ударні системи Auterion складаються з мініатюрних комп’ютерів Skynode, які працюють на програмному забезпеченні компанії та включають камеру і радіо. Вони можуть перетворити дрони з ручним керуванням на «системи зброї на базі штучного інтелекту», які не вдасться заглушити. До того ж вони можуть відстежувати рухому ціль на відстані до одного кілометра.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль дрон Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шмигаль заявив, що наразі мобілізація триває за планом
Мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – Шмигаль
30 липня, 17:06
Під час атаки люди не постраждали
У Кривому Розі через російську атаку пошкоджено два православні храми
23 липня, 16:08
Люди сплять на підлозі: у РФ черговий авіаколапс через атаку дронів (відео)
Люди сплять на підлозі: у РФ черговий авіаколапс через атаку дронів (відео)
20 липня, 13:45
Лікарі надавали допомогу Златі просто під час обстрілів міста
У Чернівцях лікарі під обстрілами реанімували дитину, яка перестала дихати
12 липня, 19:58
Центр сертифікований як організація з підготовки наземних авіаційних спеціалістів
Міноборони відкрило перший центр підготовки фахівців для контролю авіапального ЗСУ
11 липня, 13:17
DOT-Chain Defence – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система
Міноборони запустило маркетплейс озброєння
7 липня, 10:34
Будівля ТЦК палає після атаки БпЛА
Момент влучання «шахеда» по будівлі ТЦК у Кременчуці: відео
6 липня, 11:49
Дим в районі оптико-механічного заводу в Азові
Дрони атакували важливий для окупантів завод у Ростовській області (відео)
4 липня, 06:27
Міністерство наголошує, що для України критично важливо зберігати стійкість та безперервність у наданні оборонної допомоги
Призупинення американської допомоги. Міноборони зробило заяву
2 липня, 13:43

Події в Україні

Шмигаль повідомив про перерозподіл коштів для війська: деталі
Шмигаль повідомив про перерозподіл коштів для війська: деталі
Росіяни атакували дронами ринок у Дружківці: є поранені (оновлено)
Росіяни атакували дронами ринок у Дружківці: є поранені (оновлено)
Де у неділю чекати грозових дощів: синоптикиня Діденко зробила прогноз
Де у неділю чекати грозових дощів: синоптикиня Діденко зробила прогноз
Росіяни пошкодили будівлю-візитівку Слов’янська: деталі атаки
Росіяни пошкодили будівлю-візитівку Слов’янська: деталі атаки
Як Путін «відповідає» на мирні зусилля Трампа. ISW показав красномовну інфографіку
Як Путін «відповідає» на мирні зусилля Трампа. ISW показав красномовну інфографіку
РФ запустила по Україні півсотні дронів, серед них – реактивні. Скільки збито
РФ запустила по Україні півсотні дронів, серед них – реактивні. Скільки збито

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
12K
Винесли все. Що залишили після себе чиновники Вінницької обласної МСЕК після ліквідації (відео)
9332
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
3106
Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві
2305
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:13
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Вчора, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Вчора, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua