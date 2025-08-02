Шмигаль повідомив про перерозподіл коштів для війська: деталі

«Наша мета – ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників», – підкреслив міністр оборони

8 млрд грн спрямують на нагальні потреби військових частин ЗСУ

Міністерство оборони України спрямує 9 млрд грн на фінансування потреб окремих підрозділів Сил оборони, а також на антидроновий захист. Як передає «Главком», про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, на виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача Міноборони затвердило рішення про перерозподіл коштів на потреби українського війська. Зокрема, 8 млрд грн спрямують на нагальні потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту «Лінія дронів», та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах.

Очільник Міноборони наголосив. що це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів як «Птахи Мадяра», К2, «Рарог», «Ахіллес», «Немезіс», «Чорний ліс». Шмигаль додав, що ці підрозділи продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищили 22,7 тис. ворожих цілей.

Крім того, ще 1 млрд грн спрямують на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики. «Окремо над питанням фінансування проєкту «Лінія дронів» працюємо з партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників», – додав Шмигаль.

За його словами, завдяки цьому інструменту державний Ощадбанк уже надав банківських гарантій за контрактами на суму 837 млн євро. «Наша мета – ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників», – підкреслив міністр оборони.

Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2025 року Міністерство оборони поставило для потреб Збройних Сил України вже понад 1 мільйон FPV-дронів. За його словами, для забезпечення швидшого та ефективнішого постачання дронів на фронт були впроваджені нові підходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля. Шмигаль розповів про дві основні новації, які допомагають прискорити процес забезпечення військових.

Також американсько-німецька компанія Auterion відправить Україні 33 тис. своїх ударних систем зі штучним інтелектом для безпілотників до кінця року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного виконавчого директора Auterion Лоренц Маєр у коментарі Financial Times.

Україна використовує програмне забезпечення Auterion у безпілотниках, але нова угода «вдесятеро масштабніша». Ударні системи Auterion складаються з мініатюрних комп’ютерів Skynode, які працюють на програмному забезпеченні компанії та включають камеру і радіо. Вони можуть перетворити дрони з ручним керуванням на «системи зброї на базі штучного інтелекту», які не вдасться заглушити. До того ж вони можуть відстежувати рухому ціль на відстані до одного кілометра.