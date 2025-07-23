У Кривому Розі через російську атаку пошкоджено два православні храми

Під час атаки люди не постраждали

Від удару дроном постраждав найстаріший храм міста, якому виповнилося 149 років

Внаслідок нічної атаки на Дніпропетровщину від російських ударних дронів постраждали два храми, які належать Українській Православній Церкві. Про це пише «Главком» з посиланням на Криворізьку єпархію.

Найбільших руйнувань зазнала Свято-Вознесенська парафія, зокрема постраждала найстаріша церква міста, Храм Вознесіння Господнього, який був побудований у 1876 році.

Цей храм, як наголошується, став єдиним на весь Кривий Ріг, який вцілив за радянських часів. Але вночі на 23 липня внаслідок ворожої атаки храм зазнав ушкоджень. Були вибиті вікна, постраждала купольна частина будівлі, порушено зовнішнє та внутрішнє убранство храму, впало паникадило тощо.

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Також був пошкоджений храм в ім'я прп. Іоанна Ліствичника, в якому ударна хвиля розбила одне з вікон та пошкодила двері підвального приміщення й поворотно-відкидні механізми вікон трапезної

Під час атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня російські терористи атакували Кривий Ріг ударними дронами. Ворог обстріляв підприємство та приватні будинки. Внаслідок влучань виникли пожежі.

Окрім того, вночі російська окупаційна армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок ворожого обстрілу частина Сум залишилася без електропостачання та води.