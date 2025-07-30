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Мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – Шмигаль

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – Шмигаль
Шмигаль заявив, що наразі мобілізація триває за планом
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Міністр оборони: Насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що «мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально». Про це він зауважив в інтерв'ю BBC, передає «Главком».

«Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації», – зазначив міністр оборони.

Шмигаль додав: «І навіть прикро, що ми часто на це не звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців».

За словами міністра оборони, «мобілізація – це складний процес, тому він прописаний в законах, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здатна мобілізувати до 27 тис. осіб щомісяця, однак наголосив на труднощах у процесі мобілізації та розбіжностях у підходах із західними партнерами, особливо щодо вікової категорії 18-24 років.

Як повідомлялося, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 5 листопада 2025 року. Так, на сайті парламенту зазначається, що закон №13471 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та №13472 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» повернуто із підписом президента.

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Теги: мобілізація Денис Шмигаль

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