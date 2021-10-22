Шокуючий прогноз РНБО, смерть українки в Голівуді. Новини 22 жовтня за хвилину

Парламент Молдови підтримав введення надзвичайного стану у сфері енергетики, американський актор Алек Болдуїн випадково вбив українку на зйомках

Прогноз РНБО: щодня понад тисяча смертей від Covid-19

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попереджає, що під час піку Covid-19 в Україні від хвороби можуть вмирати більше тисячі людей щодоби. Про це Данілов заявив за результатами засідання РНБО. За словами секретаря РНБО, Україна зараз входить в пік епідемії, і помирають від хвороби люди, які не пройшли вакцинацію.

В Україні вчора, 21 жовтня, виявили майже 23,8 тис. нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 614 людей. Це нові антирекорди за весь час пандемії у країні.

Арахамія заявив, що Зеленський уже визначився з новим міністром оборони

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський обрав претендента на посаду міністра оборони замість очільника відомства Андрія Тарана. Арахамія заявив, що питання про відставку чинного міністра Тарана можуть розглянути за два-три тижні.

Розкол у «Голосі». Стефанчук оголосив про відсторонення голови фракції, партія відповіла

У партії «Голос» заявили, що оголошення головою парламенту Русланом Стефанчуком листа окремих виключених з політсили народних депутатів про зміщення з посади очільника фракції Ярослава Железняка не мають юридичної сили. «Голос» стверджує, це також є порушенням законодавства.

Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу

Парламент Молдови підтримав введення надзвичайного стану у сфері енергетики, який буде діяти протягом місяця – до 20 листопада. Про це повідомляє видання Point. Рішення про введення режиму надзвичайного стану підтримали 55 депутатів правлячої партії PAS. А опозиційні політсили не голосували.

Сайт соціологів, які зафіксували різке падіння рейтингу Зеленського та його партії, зламали

На наступний день після того, як соціологи Київського Міжнародного Інституту Соціології опублікували нове велике грунтовне дослідження щодо суспільно-політичних настроїв українців, сайт організації зламали. Варто зазначити, що згідно з опитуванням КМІС, вперше з 2019 року «Слуга народу» опустилась на друге місце.

Рада закликала Зеленського запровадити санкції проти «Рошену»

Народні депутати звернулися із запитом до президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації «Рошен» за «фінансування бюджету Росії». Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Так, нардепи підтримали запит колеги зі «Слуги народу» Владлена Неклюдова до президента щодо введення санкцій проти корпорації «Рошен» за «фінансування бюджету держави-агресора – РФ».

Смертельний постріл на зйомках фільму в США зробив Алек Болдуін

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.