Рада закликала Зеленського запровадити санкції проти «Рошену»

Депутати хочуть санкцій проти корпорації «Рошен» через «фінансування бюджету Росії»

Автор звернення вважає, що «діяльність корпорації «Рошен» загрожує національній безпеці»

Народні депутати звернулися із запитом до президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації «Рошен» за «фінансування бюджету Росії». Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Так, нардепи підтримали запит колеги зі «Слуги народу» Владлена Неклюдова до президента щодо введення санкцій проти корпорації «Рошен» за «фінансування бюджету держави-агресора – РФ».

«За» проголосували 153 народних депутата.

(для збільшення натисніть на документ)

Цього тижня «слуга народу» Владлен Неклюдов звинуватив п’ятого президента України Петра Порошенка в торгівлі з країною-окупантом. Він заявив, що попри війну з Росією, Порошенко нібито й надалі постачає свою продукцію у РФ та заробляє на цьому. Таку заяву він зробив під час виступу з трибуни у Верховній Раді.

Неклюдов наголосив, що дії Порошенка треба розглянути на засіданні Ради національної оборони і безпеки (РНБО), оскільки «діяльність корпорації «Рошен» загрожує національній безпеці».

До слова, сьогодні о 16:30 Зеленський терміново скликає РНБО. За даними джерел ЗМІ, основною темою засідання буде енергетика.

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон про енергоефективність.

Крім того, Посол ЄС закликав Україну завершити реформу ринку електроенергії і енергетичного регулятора.