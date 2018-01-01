Штаб АТО: Бойовики гатили з кулеметів по Світлодарську

Терористи стріляли з кулеметів та гранатометів по наших позиціях

Бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook. «На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості. На Луганському напрямку



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Терористи стріляли з кулеметів та гранатометів по наших позиціях

Бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook.

«На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості.

На Луганському напрямку противник з мінометів калібру 120-мм вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Троїцьке. Біля Новозванівки бойовики здійснили декілька пострілів з великокаліберних кулеметів. На Світлодарській дузі під ворожий вогонь з міномету калібру 82-мм та гранатометів різних видів потрапили оборонці Луганського. У цьому ж районі, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, були обстріляні наші позиції неподалік Світлодарська», - йдеться у повідомленні.

В цілому, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку агресора.

У штабі відзначили, що внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.

Як повідомлялося, минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 11 ворожих обстрілів.