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    Події в Україні

    Штаб АТО: Бойовики гатили з кулеметів по Світлодарську

    Терористи стріляли з кулеметів та гранатометів по наших позиціях
    Бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook. «На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості. На Луганському напрямку
    • Сьогодні, 18:17
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    Терористи стріляли з кулеметів та гранатометів по наших позиціях

    Бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook.

    «На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості.

    На Луганському напрямку противник з мінометів калібру 120-мм вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Троїцьке. Біля Новозванівки бойовики здійснили декілька пострілів з великокаліберних кулеметів. На Світлодарській дузі під ворожий вогонь з міномету калібру 82-мм та гранатометів різних видів потрапили оборонці Луганського. У цьому ж районі, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, були обстріляні наші позиції неподалік Світлодарська», - йдеться у повідомленні.

    В цілому, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку агресора.

    У штабі відзначили, що внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.

    Як повідомлялося, минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 11 ворожих обстрілів.

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