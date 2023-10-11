Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW

Російські війська проводять активні наступальні операції на північний захід від Авдіївки

Російські сили намагаються активізувати свою наступальну діяльність неподалік від Авдіївки та на заході Запорізької області з метою змусити Збройні Сили України відступити від Роботиного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські війська проводять активні наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичів і на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне-Опитне.

Також вони атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки-Жереб'янки. Російські військові блогери стверджують, що сили РФ здійснили просування в цьому районі на два кілометри.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генеральний штаб України підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку. Інформаційне агентство ISW фіксувало відеозаписи з боями у цьому районі, але на момент написання звіту не мала підтверджень щодо зазначених російських просувань.

Російські військові блогери в основному описують операції в районі Авдіївки як важливу наступальну операцію з метою оточення угруповання українських військ в Авдіївці та захоплення міста.

Більшість російських військ розмістили неправильні сили вздовж цієї лінії фронту, особливо елементи 1-го армійського корпусу так званої «ДНР» та додаткові добровольчі формування. Ці сили серйозно постраждали від поганої та жорстокої командної культури та напруженості з регулярними російськими частинами.

ISW не зафіксувала жодного свіжого розгортання російських військ на цій лінії. Протягом останніх півтора років війни російські війська здійснювали жорсткі наступальні операції, які призвели до відносно невеликих територіальних здобутків біля Авдіївки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посилення російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб’янок збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області, всі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і перешкоджання українському командуванню перекидати резерви на критичні ділянки фронту.

Упродовж останніх тижнів українські офіційні особи наголошували на цьому аспекті, заявляючи, що російські атаки уздовж лінії Авдіївка-Донецьк мають за мету ускладнити перекидання українських сил до Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують активні операції на кількох напрямках. Зокрема, Збройні сили України (ЗСУ) зазнали успіху в битві поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, а також у районі Вербового в Запорізькій області.

Нагадаємо, російські диверсійні групи намагаються маневрувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області, причому українські військові успішно знищують ворожі ДРГ, надійно тримають оборону в районі річки Дніпро.