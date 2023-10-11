Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська проводять активні наступальні операції на північний захід від Авдіївки

Російські сили намагаються активізувати свою наступальну діяльність неподалік від Авдіївки та на заході Запорізької області з метою змусити Збройні Сили України відступити від Роботиного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська проводять активні наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичів і на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне-Опитне.

Також вони атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки-Жереб'янки. Російські військові блогери стверджують, що сили РФ здійснили просування в цьому районі на два кілометри.

Генеральний штаб України підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку. Інформаційне агентство ISW фіксувало відеозаписи з боями у цьому районі, але на момент написання звіту не мала підтверджень щодо зазначених російських просувань.

Російські військові блогери в основному описують операції в районі Авдіївки як важливу наступальну операцію з метою оточення угруповання українських військ в Авдіївці та захоплення міста.

Більшість російських військ розмістили неправильні сили вздовж цієї лінії фронту, особливо елементи 1-го армійського корпусу так званої «ДНР» та додаткові добровольчі формування. Ці сили серйозно постраждали від поганої та жорстокої командної культури та напруженості з регулярними російськими частинами.

ISW не зафіксувала жодного свіжого розгортання російських військ на цій лінії. Протягом останніх півтора років війни російські війська здійснювали жорсткі наступальні операції, які призвели до відносно невеликих територіальних здобутків біля Авдіївки.

Посилення російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб’янок збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області, всі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і перешкоджання українському командуванню перекидати резерви на критичні ділянки фронту.

Упродовж останніх тижнів українські офіційні особи наголошували на цьому аспекті, заявляючи, що російські атаки уздовж лінії Авдіївка-Донецьк мають за мету ускладнити перекидання українських сил до Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують активні операції на кількох напрямках. Зокрема, Збройні сили України (ЗСУ) зазнали успіху в битві поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, а також у районі Вербового в Запорізькій області. 

Нагадаємо, російські диверсійні групи намагаються маневрувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області, причому українські військові успішно знищують ворожі ДРГ, надійно тримають оборону в районі річки Дніпро. 

Теги: Дніпро військові Донецьк Авдіївка ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Авіація ЗСУ розгромила особовий склад ворога та ППО окупантів – Генштаб
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад ворога та ППО окупантів – Генштаб
6 жовтня, 19:14
Пільги для УБД на комунальні послуги: повний список
Пільги для УБД на комунальні послуги: повний список
6 жовтня, 09:07
Серед постраждалих є як військові, так і цивільні
Безпілотник атакував військову академію в Сирії: понад 100 загиблих
6 жовтня, 00:24
Богдан загинув у 44 роки
Завжди йшов у бій першим. Згадаймо Героя України Богдана Калагурського
5 жовтня, 09:00
Українські військові проходять навчання в Англії
Канадські військові показали, як вчать українських захисників вести бій
4 жовтня, 23:29
НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня
НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня
3 жовтня, 21:00
Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень на фронті
Генштаб: ворог намагається відновити позиції на чотирьох напрямках
1 жовтня, 07:23
Олександр Кукурба літав на штурмовику Су-25
Загинув під час 100-го бойового вильоту. Згадаймо Героя України Олександра Кукурбу
25 вересня, 09:00
Наслідки ранкової «бавовни» у Криму
ЗСУ вдарили по командному пункту Чорноморського флоту
20 вересня, 18:06

Події в Україні

Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW
Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW
Постачання Україні F-16: Умєров провів розмову з главою міноборони Бельгії
Постачання Україні F-16: Умєров провів розмову з главою міноборони Бельгії
РФ на окупованій території хоче виробляти дрони, до роботи залучатимуть дітей
РФ на окупованій території хоче виробляти дрони, до роботи залучатимуть дітей
ЗСУ знищили російський Су-25 – Генштаб
ЗСУ знищили російський Су-25 – Генштаб
Пишний відреагував на повідомлення ЗМІ про його звільнення з посади глави Нацбанку
Пишний відреагував на повідомлення ЗМІ про його звільнення з посади глави Нацбанку
Окупанти б’ють по житлових кварталах: Банкова повідомила про масований удар по Авдіївці
Окупанти б’ють по житлових кварталах: Банкова повідомила про масований удар по Авдіївці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
В Ізраїлі заговорили про те, що час остаточно заявити про підтримку України
21K
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
12K
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран
8474
Війна в Ізраїлі: США, Франція, Німеччина, Італія та Британія зробили заяву
6899
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
5451
Довірена особа Путіна підтримала терористичний напад на Ізраїль

Новини

11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
9 жовтня, 14:48

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту