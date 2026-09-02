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Омбудсмен назвав цифри зниклих безвісти цивільних в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Омбудсмен назвав цифри зниклих безвісти цивільних в Україні
Родини нерідко місяцями чи навіть роками не мають жодної офіційної інформації про долю рідних
фото ілюстративне

Лубінець: у Єдиному реєстрі майже 16 тисяч записів, статус верифікованих мають лише 1850 цивільних

У Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі перебуває близько 16 тисяч записів, однак офіційний статус верифікованих цивільних отримали лише 1850 людей, ще щодо 2275 триває перевірка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Чому цифри в реєстрі неостаточні

Омбудсмен наголосив, що названі показники не відображають реальний масштаб проблеми. За його словами, фактична кількість зниклих безвісти цивільних може бути значно більшою за офіційно зареєстровану, адже частину випадків родини або взагалі не встигли задокументувати, або документи ще не пройшли повну перевірку.

Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, працює в Україні з травня 2023 року, однак до нього вносять і випадки, що трапилися ще з 2014-го. Станом на червень 2025-го МВС повідомляло про понад 70 тис. українців, які через війну вважаються зниклими безвісти, – більшість із цих справ стосуються військових.

Коли стає відомо про незаконне ув'язнення

Окремо Лубінець пояснив, чому факт незаконного тримання людини під вартою на окупованій території часто вдається встановити лише після деокупації відповідного населеного пункту. До цього моменту родини нерідко місяцями чи навіть роками не мають жодної офіційної інформації про долю рідних, а перевірити дані з боку окупаційної адміністрації неможливо.

Верифікація ускладнюється й тим, що частина інформації надходить лише через посередників або під час обмінів. Так, під час переговорів із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою українська сторона отримала підтвердження місцеперебування 79 військових, які до цього вважалися зниклими безвісти, – приклад того, наскільки повільно й точково просувається процес встановлення реальної долі людей.

Отримання витягу з реєстру дає родині офіційний статус і право на соціальні гарантії – відстрочку від мобілізації, пенсійні виплати та іншу державну допомогу. Втім, як підкреслюють правозахисники, сам факт внесення до реєстру ще не означає, що обставини зникнення встановлені остаточно.

Нагадаємо, у травні уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей зниклих безвісти і полонених захисників: тепер згода другого з батьків не потрібна, якщо він має відповідний статус.

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Теги: росія правозахисники документи військові реєстр Дмитро Лубінець

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