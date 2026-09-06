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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Віткофф і Кушнер вже у Києві: що підготував Путін для Трампа?

glavcom.ua
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Джаред Кушнер (ліворуч) та Стів Віткофф
фото: Getty Images

Чого очікувати від візиту Віткоффа та Кушнера до столиці України

Візит Віткоффа і Кушнера до Москви та Києва. Що чекати?

  1. Під час візиту до Києва не буде тривог.
  2. Путін виставить максимальні умови, розуміючи, що Трампа підтискає час.
  3. Єдина пропозиція Трампа, яка є на столі, зробити Донбас зоною під протекторатом США, як це було із Зангезурським переходом. Питання чи на це погодиться Москва.
  4. Києву буде поставлений певний ультиматум. Деталі зараз не мають значення, бо вони ще не раз будуть змінюватися.
  5. Компанія «Зеленський головне джерело корупції», яка стартувала з карткового Майдану буде набирати оберти. І все це на фоні того, що Президент, де-факто, майже втратив вплив на силовиків.

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Джерело
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Теги: путін росія війна Дональд Трамп переговори Україна

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