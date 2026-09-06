Віткофф і Кушнер вже у Києві: що підготував Путін для Трампа?

Джаред Кушнер (ліворуч) та Стів Віткофф фото: Getty Images

Чого очікувати від візиту Віткоффа та Кушнера до столиці України

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів