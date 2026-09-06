Віткофф і Кушнер вже у Києві: що підготував Путін для Трампа?
Чого очікувати від візиту Віткоффа та Кушнера до столиці України
Візит Віткоффа і Кушнера до Москви та Києва. Що чекати?
- Під час візиту до Києва не буде тривог.
- Путін виставить максимальні умови, розуміючи, що Трампа підтискає час.
- Єдина пропозиція Трампа, яка є на столі, зробити Донбас зоною під протекторатом США, як це було із Зангезурським переходом. Питання чи на це погодиться Москва.
- Києву буде поставлений певний ультиматум. Деталі зараз не мають значення, бо вони ще не раз будуть змінюватися.
- Компанія «Зеленський головне джерело корупції», яка стартувала з карткового Майдану буде набирати оберти. І все це на фоні того, що Президент, де-факто, майже втратив вплив на силовиків.
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