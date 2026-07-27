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ООН назвала кількість жертв серед цивільних в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ООН назвала кількість жертв серед цивільних в Україні
Російські удари влучають у житлові будинки, дитячі майданчики та ринки
фото ілюстративне

Кайоко Гото: підтверджені втрати можуть бути значно нижчими за реальні

На засіданні Ради Безпеки ООН оприлюднили дані про кількість убитих і поранених мирних жителів в Україні: за першу половину 2026 року вона суттєво зросла. Найбільше цивільних гине через повітряні удари Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Засідання Ради Безпеки ООН щодо України відбулося 27 липня. Дані про постраждалих навела директорка Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото.

Скільки людей постраждало у липні

За словами посадовиці, лише від попереднього засідання Радбезу 9 липня в Україні загинули понад 170 цивільних, ще 1028 людей дістали поранення. Здебільшого йдеться про наслідки повітряних атак Росії, удари якої влучають у житлові будинки, дитячі майданчики, автозаправні станції, ринки та логістичні склади.

Особливо постраждав Київ. Лише за липень окупанти завдали по столиці восьми повітряних ударів, унаслідок яких щонайменше 56 містян загинули, а 232 – зазнали поранень.

Липень став для столиці одним із найважчих місяців: Росія кілька разів поспіль завдавала масованих комбінованих ударів ракетами та дронами по житлових кварталах. Найкривавішою стала нічна атака 6 липня, коли в столиці загинули щонайменше 16 людей, а десятки дістали поранення. Рятувальники ще кілька діб розбирали завали багатоповерхівок.

Втрати від початку вторгнення

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило загибель щонайменше 16 431 цивільної особи, зокрема 83 дітей. Ще 48 613 людей, серед яких 2960 дітей, дістали поранення.

«Ці цифри відображають лише підтверджені втрати, – наголосила Гото. – Фактичні цифри, ймовірно, є вищими».

США нагадали про загиблих моряків

Про людську ціну війни говорив і посол США в ООН Ден Негреа. Він нагадав про десятьох людей, які загинули внаслідок російського ракетного удару по зерновозу 19 липня. За словами дипломата, цих смертей можна було б уникнути, якби Росія відгукнулася на заклик президента США Дональда Трампа до переговорів.

«Пролито надто багато крові. Світ платить високу ціну через цю війну», – заявив Негреа, закликавши Москву та Київ повернутися за стіл перемовин.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні в ООН попередили і про загрозу глобальній продовольчій безпеці через російські удари по українських портах. А в ніч на 27 липня Росія атакувала цивільні судна в портах Миколаївщини, де загинула людина.

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Теги: ООН Радбез ООН поранення рятувальники посол окупанти росія втрати липень

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