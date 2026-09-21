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Кремль повідомив про ситуацію з переговорами України, Росії та США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кремль повідомив про ситуацію з переговорами України, Росії та США
Переговори України, Росії та США в Абу-Дабі
фото: Reuters

Пєсков визнав відсутність будь-яких зрушень, однак заявив про намір Москви зробити ще одну спробу повернутися до тристороннього формату

Кремль заявив про відсутність прогресу в переговорах щодо завершення російсько-української війни. Водночас Москва розраховує на відновлення тристоронніх консультацій за участю України, Росії та США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Пєсков заявив, що російська сторона сподівається повернутися до тристороннього формату переговорів та провести ще одну спробу досягти своїх цілей дипломатичним шляхом.

«Ми сподіваємося, що все-таки нам вдасться відновити тристоронні переговори. І зробимо ще одну спробу досягти наших цілей мирним шляхом», – заявив Пєсков.

Водночас представник Кремля визнав, що наразі жодного прогресу в питанні відновлення переговорного процесу немає. «Ні, жодних зрушень немає», – сказав він, відповідаючи на запитання про ситуацію навколо можливого повернення України, Росії та США за стіл переговорів.

Заява Пєскова пролунала після кількох тижнів обговорень можливого відновлення тристороннього формату. На початку вересня американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ у межах спроб Вашингтона активізувати дипломатичний процес. Після цих зустрічей Кремль уже заявляв про готовність повернутися до тристоронніх консультацій.

Останні тристоронні переговори за участю представників України, США та Росії відбулися на початку 2026 року. Сторони проводили зустрічі в Абу-Дабі та Женеві, однак прориву в питанні завершення війни не досягли. Однією з головних суперечностей залишилося територіальне питання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 21–22 вересня може провести зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Російська сторона заявила, що тема війни проти України стане однією з ключових під час міжнародних переговорів Лаврова.

Раніше Рубіо заявив, що Вашингтон побачив можливість для відновлення переговорного процесу після контактів американських представників у Києві та Москві. Водночас він застеріг від надмірного оптимізму через значні розбіжності, які залишилися між сторонами.

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Теги: переговори Україна США росія

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