У червні загинуло найбільше цивільних України з початку війни – ООН

Розмарі ДіКарло: тривожна тенденція зростання жертв триває й у липні

За попередніми даними ООН, у червні 2026 року в Україні загинули щонайменше 265 цивільних, ще 1 816 отримали поранення – це найвищі місячні показники з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря з політичних питань та миробудування Розмарі ДіКарло, трансляцію якої опубліковано на YouTube-каналі організації, повідомляє «Главком».

За словами ДіКарло, попередній рекорд належав травню 2026 року, який до цього вважався найкривавішим місяцем війни. Однак червневі показники його перевищили: кількість загиблих і поранених серед мирного населення побила всі місячні рекорди від початку повномасштабного вторгнення.

фото: ДСНС України

Тенденція погіршується й у липні

Дипломатка попередила, що негативна динаміка не зупинилася з початком літа. «Ця тривожна тенденція триває й у липні», – заявила ДіКарло, наголосивши на ударах 2, 6 і 8 липня. За її словами, ці атаки демонструють «чіткий шаблон», адже були спрямовані на міські центри і забрали життя великої кількості цивільних.

фото: ДСНС України

Понад 16 тисяч загиблих цивільних з 2022 року

Загалом із початку повномасштабного вторгнення, за підтвердженими даними ООН, в Україні загинули щонайменше 16 402 цивільні особи, зокрема 802 дитини. Поранення отримали 48 428 мирних жителів, серед них – 2 948 дітей. ДіКарло уточнила, що ці цифри враховують лише підтверджені випадки, а реальні показники, ймовірно, значно вищі.

Дипломатка закликала до негайного, повного і безумовного припинення вогню. «Не існує військового рішення, яке могло б забезпечити тривалий мир», – заявила ДіКарло, додавши, що це має привести до справедливого і всеосяжного миру відповідно до Статуту ООН та норм міжнародного права.

фото: ДСНС України

Позиція Латвії: Україна обороняється, Росія – атакує мирних

Постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десланде навела ще свіжішу статистику: лише за перші сім днів липня російські удари забрали життя 93 українських цивільних, ще понад 500 отримали поранення. Дипломатка провела чітку межу між діями сторін – Україна реалізує законне право на самозахист, завдаючи ударів по військових об'єктах Росії, тоді як російські сили цілять у житлові будинки, спальні райони та об'єкти культури.

Павлюта-Десланде підкреслила, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від масованих атак.

Нагадаємо, за даними ООН, лише за перші п'ять днів травня в Україні загинули щонайменше 70 цивільних, а понад 500 отримали поранення – на той момент ці цифри вважалися рекордними з початку війни. Червень перевищив і їх.