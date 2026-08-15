ООН зафіксувала рекордні втрати цивільних в Україні за липень

Даніель Белл: кількість жертв серед цивільних побила рекорд з березня 2022 року

На тлі активізації ракетних і дронових ударів Росії по українських містах кількість жертв серед цивільного населення в Україні минулого місяця зросла на 30% порівняно з червнем і на 70% – порівняно з липнем 2025 року. Про це у своєму звіті повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (HRMMU), пише «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними моніторингової місії, у липні в Україні загинули щонайменше 437 цивільних осіб, ще 2 610 отримали поранення. Провідною причиною втрат минулого місяця залишалася далекобійна зброя – ракети та дрони, на які припало 38% усіх смертей і поранень. У звіті організації йдеться, що більшість жертв цієї зброї зафіксовано далеко від лінії фронту, у міських центрах.

Друге місце за кількістю жертв посіли керовані авіабомби: втрати від авіаударів зросли на 143% у місячному вимірі – до 105 загиблих та 753 поранених. Лише наприкінці липня росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська, пошкодивши житловий будинок. Водночас ООН зафіксувала зростання кількості смертей від дронів малого радіуса дії поблизу лінії фронту: 111 людей загинули та 710 отримали поранення – це найвищий місячний показник з початку війни.

«Щомісяця цього року кількість загиблих і поранених цивільних зростала. У липні ця тенденція різко пришвидшилася. Кількість жертв серед цивільного населення в липні була найвищою за один місяць, яку ми задокументували з березня 2022 року», – заявила очільниця HRMMU Даніель Белл.

Найбільше постраждалим містом за підсумками місяця стала українська столиця – у Києві загинули 54 цивільні особи, слідом ідуть Херсон і Запоріжжя. Кількість загиблих дітей (17) і поранених дітей (166) стала найвищою з квітня 2022 року.

До загальної статистики увійшли також 25 загиблих і 50 поранених на окупованих Росією територіях України. ООН наголошує, що реальні цифри, ймовірно, значно вищі, оскільки збір інформації на цих територіях ускладнений через брак доступу.

Ескалація ракетних ударів по містах

Останніми місяцями Росія почала активніше застосовувати балістичні ракети, які через високу швидкість і круту траєкторію польоту набагато складніше збити, ніж дрони чи крилаті ракети. При цьому в України зберігається хронічний дефіцит американських перехоплювачів Patriot, необхідних для захисту від таких атак.

Загалом, за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні загинули щонайменше 16 874 цивільні особи, зокрема 820 дітей, ще 51 273 людини отримали поранення, серед них – 3 126 дітей.

У звіті зазначається, що і Росія, і Україна заперечують навмисні удари по цивільному населенню. Водночас незалежна група Conflict Intelligence Team, яка відстежує перебіг війни, оцінила загальну кількість загиблих цивільних по обидва боки лінії фронту в липні у 634 особи – цю цифру Reuters не змогло перевірити самостійно.

Нагадаємо, попередній антирекорд належав червню 2026 року: тоді, за даними ООН, загинуло щонайменше 265 цивільних, ще 1 816 отримали поранення – на той момент це також вважалося рекордним показником з початку повномасштабної війни. У Херсоні, який ООН згадала серед найпостраждаліших міст липня, президент Володимир Зеленський раніше реагував на відео так званого дронового «сафарі» росіян за цивільними.