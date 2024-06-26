«Формуємо танковий кулак»: Чехія купує велику партію танків Leopard 2A8

Чехія уклала угоду про придбання 77 танків Leopard

Міноборони Чехії підписало в понеділок угоду, яка передбачає закупівлю 77 екземплярів ОБТ Leopard 2A8 вартістю понад €2 млрд. Ця угода буде реалізована в рамках більшого замовлення з боку коаліції країн на чолі з Німеччиною. Про це пише Eurozpravy.

Як пояснили у військовому відомстві, оформлена угода не є остаточним документом, але вона необхідна для подальшого ведення переговорів. Після їх завершення Чехія розпочне формування «потужного танкового кулака».

«Танки продовжують залишатися невід’ємною частиною важкої бригади. Вони поєднують у собі високу вогневу міць, мобільність і стійкість. Унікальність танкової техніки підтверджена досвідом боїв в Україні. Купуючи нові танки, ми виконуємо не тільки наші зобов’язання перед нашими союзниками по альянсу, але особливо перед нашою власною обороноздатністю», – сказала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Як пише Eurozpravy, стратегічні проєкти дозволяють запускати великі контракти, які потребують багаторічного фінансування. Включення до переліку не означає, що Міноборони зобов’язується закупити відповідне обладнання. Уряд ухвалить рішення про його можливе придбання та укладення контракту в майбутньому за результатами переговорів з виробником або з урядом відповідної держави. У випадку з проєктом Leopard Міноборони веде переговори про закупівлю основних бойових танків Leopard 2A8 і придбання старішої версії 2A4. Чехія зацікавлена ​​в закупівлі 61 новітньої машини Leopard 2A8 у шести різних модифікаціях.

Окрім участі у тендері на купівлю нових танків 2A8, Німеччина також запропонувала Чехії 14 танків Leopard 2A4 та одну БРЕМ. Згідно з заявою міністерства, угода з цього питання має бути укладена до кінця року.

Берлін уже передав Празі 14 старих Leopard в обмін на поставлені Україні радянські танки. З урахуванням додаткових закупівель та «дарувань» після 2030 року чеська армія повинна мати 122 ОБТ Leopard.

Чеська модифікація 2A8 базуватиметься на угорській версії 2A7 HUN, а не, як очікувалося, на німецькому варіанті A7+. Призначені для Праги машини будуть оснащені новим комплектом броні з підвищеним захистом від мін КАЗ EuroTrophy, новим двигуном потужністю 1600 к.с. гарматою Rh120 L55A1.

Усі необхідні контракти на закупівлю танків Leopard у версіях 2А8 і 2А4 будуть укладені до кінця цього року. Загалом чеська армія після 2030 року може мати до 122 танків Leopard, що означає значне розширення можливостей танкової армії.

Нагадаємо, в Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.