Погрози журналістці Калюжній: поліція відкрила кримінальне провадження

Калюжна почала отримувати погрози після критики допису телеведучої Яніни Соколової, яка написала, що на фронт «терміново потрібні резерви»

За словами Анни Калюжної протягом ночі вона отримала десятки дзвінків з різних номерів протягом кількох годин, серед яких був і дзвінок з погрозою зґвалтування

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через погрози воєнній кореспондентці Анні Калюжній. Про це Анна повідомила у коментарі Інституту масової інформації.

За її словами, кримінальне провадження відкрите за двома статтями:

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 3 ст. 171 ККУ);

погрози близьким журналіста (345-1 ККУ).

Як зазначається, Калюжна почала отримувати погрози після критики допису телеведучої Яніни Соколової, яка написала, що на фронт «терміново потрібні резерви».

Скриншоти погроз Калюжна виклала на стою фейсбук-сторінку напередодні. «Мені погрожують вбивством, а моїх батьків погрожують зґвалтували на моїх очах», – написала журналістка.

За словами журналістки, погрози пролунали після конфлікту з командиром одного з батальйонів 3 ОШБр Дмитром Кухарчуком. Який, у свою чергу, відреагував на допис Калюжної, де вона критикує Соколову. Також Анна Калюжна повідомила, що з давнього особистого номера Кухарчука їй надійшло повідомлення зі словами: «Ти ще не здохла?».

За словами Анни Калюжної протягом ночі вона отримала десятки дзвінків з різних номерів протягом кількох годин, серед яких був і дзвінок з погрозою зґвалтування.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував «Суспільному» заяву журналістки щодо погроз вбивством та зґвалтуванням себе та своїх батьків і заявив, що тиснути на журналістів «не дозволено нікому».

«Тиск на журналістів не дозволено нікому, незалежно від того чи носять вони «піксель», піджак, або будь-який інший вид одягу. Наскільки мені відомо, Анна подала заяву до правоохоронних органів, і ми як комітет будемо відстежувати, як вона буде рухатись далі. Ми на контакті, тому сподіваюсь, що правоохоронці спрацюють оперативно і не допустять безкарного тиску на журналістів», – сказав Юрчишин.

Він підкреслив, що подібні заяви у бік Калюжної – це не позиція всієї 3-ї штурмової бригади, а позиція «окремого представника» цього військового з'єднання, тому треба «чітко розділяти» цю думку.

«Я переконаний, що з ним мають спілкуватися правоохоронні органи», – додав Юрчишин

19 червня журналістка та воєнна кореспондентка Анна Калюжна опублікувала пост у Facebook, у якому заявила про погрози вбивством та зґвалтуванням щодо себе та своїх батьків. Погрози почали надходити після допису командира одного з батальйонів 3-ї окремої штурмової бригади НГУ Дмитра Кухарчука, де той звинуватив її у «нівелюванні крові» загиблих українських військових під Авдіївкою.

Вона опублікувала скриншоти цих погроз. За словами журналістки, вона отримала уночі також десятки дзвінків протягом кількох годин з різних номерів і ще один дзвінок з погрозою зґвалтування, зокрема на адресу її батьків.

Тоді Калюжна написала, що ідентифікувала авторів погроз і звернеться із заявою до правоохоронців.