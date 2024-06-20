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Погрози журналістці Калюжній: поліція відкрила кримінальне провадження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Погрози журналістці Калюжній: поліція відкрила кримінальне провадження
Калюжна почала отримувати погрози після критики допису телеведучої Яніни Соколової, яка написала, що на фронт «терміново потрібні резерви»
фото: Інституту масової інформації

За словами Анни Калюжної протягом ночі вона отримала десятки дзвінків з різних номерів протягом кількох годин, серед яких був і дзвінок з погрозою зґвалтування

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через погрози воєнній кореспондентці Анні Калюжній. Про це Анна повідомила у коментарі Інституту масової інформації.

За її словами, кримінальне провадження відкрите за двома статтями:

  • перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 3 ст. 171 ККУ);
  • погрози близьким журналіста (345-1 ККУ).

Як зазначається, Калюжна почала отримувати погрози після критики допису телеведучої Яніни Соколової, яка написала, що на фронт «терміново потрібні резерви».

Скриншоти погроз Калюжна виклала на стою фейсбук-сторінку напередодні. «Мені погрожують вбивством, а моїх батьків погрожують зґвалтували на моїх очах», – написала журналістка.

За словами журналістки, погрози пролунали після конфлікту з командиром одного з батальйонів 3 ОШБр Дмитром Кухарчуком. Який, у свою чергу, відреагував на допис Калюжної, де вона критикує Соколову. Також Анна Калюжна повідомила, що з давнього особистого номера Кухарчука їй надійшло повідомлення зі словами: «Ти ще не здохла?».
За словами Анни Калюжної протягом ночі вона отримала десятки дзвінків з різних номерів протягом кількох годин, серед яких був і дзвінок з погрозою зґвалтування.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував «Суспільному» заяву журналістки щодо погроз вбивством та зґвалтуванням себе та своїх батьків і заявив, що тиснути на журналістів «не дозволено нікому».

«Тиск на журналістів не дозволено нікому, незалежно від того чи носять вони «піксель», піджак, або будь-який інший вид одягу. Наскільки мені відомо, Анна подала заяву до правоохоронних органів, і ми як комітет будемо відстежувати, як вона буде рухатись далі. Ми на контакті, тому сподіваюсь, що правоохоронці спрацюють оперативно і не допустять безкарного тиску на журналістів», – сказав Юрчишин.

Він підкреслив, що подібні заяви у бік Калюжної – це не позиція всієї 3-ї штурмової бригади, а позиція «окремого представника» цього військового з'єднання, тому треба «чітко розділяти» цю думку.

«Я переконаний, що з ним мають спілкуватися правоохоронні органи», – додав Юрчишин

19 червня журналістка та воєнна кореспондентка Анна Калюжна опублікувала пост у Facebook, у якому заявила про погрози вбивством та зґвалтуванням щодо себе та своїх батьків. Погрози почали надходити після допису командира одного з батальйонів 3-ї окремої штурмової бригади НГУ Дмитра Кухарчука, де той звинуватив її у «нівелюванні крові» загиблих українських військових під Авдіївкою.

Вона опублікувала скриншоти цих погроз. За словами журналістки, вона отримала уночі також десятки дзвінків протягом кількох годин з різних номерів і ще один дзвінок з погрозою зґвалтування, зокрема на адресу її батьків.

Тоді Калюжна написала, що ідентифікувала авторів погроз і звернеться із заявою до правоохоронців.

Читайте також: «Наказ Яніни Соколової» і його наслідки 
Теги: журналіст скандал війна

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