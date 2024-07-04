У Яготині жінка скинула собаку з мосту: поліція взялася за розслідування

Жінка підозрюється у жорстокому поводженні з твариною

Яготинські правоохоронці розпочали розслідування шокуючого випадку жорстокого поводження з твариною. Місцева 65-річна мешканка підозрюється у тому, що скинула собаку з залізничного мосту. Про це інформує Національна поліція Київщини.

«Днями до поліції звернулася громадянка та повідомила, що місцева жителька скинула собаку із залізничного мосту. За попередньою інформацією встановлено, що до даної події може бути причетна 65-річна місцева жителька, яка ймовірно скинула тварину із залізничного мосту. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події та встановлювати можливих свідків», – йдеться в повідомленні.

Завдяки небайдужим громадянам та волонтерам, постраждалу тварину було доставлено до ветеринарної клініки для надання необхідної допомоги.

Поліція продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та встановлювати можливих свідків. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Правоохоронці закликають усіх, хто має будь-яку інформацію щодо цієї події, звертатися до місцевого відділення поліції або за номером «102».

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