Флот окупантів бере курс на дно Чорного моря. На черзі Кримський міст

У Бердянському порту, 24 березня 2022 року ВДК «Новочеркаськ» і «Куніков» зазнали середніх пожеж у носовій частині, встигли вийти з-під удару

Яку роль грає корабель «Цезар Куніков» для росіян

По втопленому сьогодні «Цезарю Кунікову»:

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Можна для початку відзначити, що це наразі найбільший надводний корабель окупантів, який був втоплений у відкритому саме з використанням наших катерів-камікадзе.

Характеристики проєкту 775 вказують, що ВДК цього типу мають довжину корпусу аж 112 метрів та повне водозаміщення аж 4400 тонн.

Ну і можна заодно зафіксувати, що це був другий за величиною корабель росіян, втоплений Силами оборони України у відкритому морі загалом за весь час повномасштабного вторгнення РФ.

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Безумовне «лідерство» тут належить крейсеру «Москва», який мав довжину корпусу 186 метрів та повне водозаміщення майже 12 тисяч тонн. «Хто проживає на дні океану? – російський військовий корабель!», як то кажуть.

Різні добрі люди уже висловлюють оцінки по тому, що можливо таке систематичне «вибивання» російських десантних кораблів у Чорному морі може бути складовою підготовки до операції по знищенню «Кримського мосту» наприклад влітку цього року.

Я пропоную зосередитись на більш утилітарній складовій цього питання, а саме – що для росіян десантні кораблі на даному етапі війни є не тільки логістичним інструментом, але й щось на кшталт «допоміжних крейсерів» за взірцем часів Другої світової.

Щоправда, ці «допоміжні крейсери» мають явно специфічне оснащення: судячи з публікацій російських пропагандистів, наразі якось уже складно визначитись, чи вже почали ставити на російські десантні кораблі «сухопутні» ЗРК «Тор», чи тільки-но планують.

Тому логіка тут насправді така – чим більше втоплених кораблів росіян, тим безпечніше для трафіку в порти «Великої Одеси». Наскільки після цього стало ближче до знищення «Кримського моста» – то таки не до мене.

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Відсилка до погрому російських кораблів у Бердянську 24 березня 2022 року тут не просто так, бо тоді той же «Куніков» теж під роздачу попав, та й взагалі полотно вийшло епічне, Айвазовський би обзаздрився.