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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Флот окупантів бере курс на дно Чорного моря. На черзі Кримський міст

glavcom.ua
У Бердянському порту, 24 березня 2022 року ВДК «Новочеркаськ» і «Куніков» зазнали середніх пожеж у носовій частині, встигли вийти з-під удару
фото: скріншот з відео

Яку роль грає корабель «Цезар Куніков» для росіян 

По втопленому сьогодні «Цезарю Кунікову»:

  • Можна для початку відзначити, що це наразі найбільший надводний корабель окупантів, який був втоплений у відкритому саме з використанням наших катерів-камікадзе.

Характеристики проєкту 775 вказують, що ВДК цього типу мають довжину корпусу аж 112 метрів та повне водозаміщення аж 4400 тонн.

Ну і можна заодно зафіксувати, що це був другий за величиною корабель росіян, втоплений Силами оборони України у відкритому морі загалом за весь час повномасштабного вторгнення РФ.

Безумовне «лідерство» тут належить крейсеру «Москва», який мав довжину корпусу 186 метрів та повне водозаміщення майже 12 тисяч тонн. «Хто проживає на дні океану? – російський військовий корабель!», як то кажуть.

  • Різні добрі люди уже висловлюють оцінки по тому, що можливо таке систематичне «вибивання» російських десантних кораблів у Чорному морі може бути складовою підготовки до операції по знищенню «Кримського мосту» наприклад влітку цього року.

Я пропоную зосередитись на більш утилітарній складовій цього питання, а саме – що для росіян десантні кораблі на даному етапі війни є не тільки логістичним інструментом, але й щось на кшталт «допоміжних крейсерів» за взірцем часів Другої світової.

Щоправда, ці «допоміжні крейсери» мають явно специфічне оснащення: судячи з публікацій російських пропагандистів, наразі якось уже складно визначитись, чи вже почали ставити на російські десантні кораблі «сухопутні» ЗРК «Тор», чи тільки-но планують.

Тому логіка тут насправді така – чим більше втоплених кораблів росіян, тим безпечніше для трафіку в порти «Великої Одеси». Наскільки після цього стало ближче до знищення «Кримського моста» – то таки не до мене.
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Відсилка до погрому російських кораблів у Бердянську 24 березня 2022 року тут не просто так, бо тоді той же «Куніков» теж під роздачу попав, та й взагалі полотно вийшло епічне, Айвазовський би обзаздрився.

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Джерело
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Теги: війна росія українці Україна Кримський міст корабель

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Іван Киричевський

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