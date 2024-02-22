Британія передасть Україні ракети, які раніше змусили окупантів відступити

Британія оголосила про нову військову допомогу Україні

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє The Guardian.

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«Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет Brimstone як подальше посилення захисту України», – йдеться в заяві.

За словами міністра, ці ракети раніше мали значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку.

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Також посадовець додав, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 тис. осіб у першій половині 2024 року.

Brimstone – ракета класу поверхня-поверхня або повітря-поверхня розроблена консорціумом Mbda Uk для британських Королівських Повітряних Сил. Ракета програмується для пристосування до певних вимог кожного окремого завдання. Можна запрограмувати ураження цілей суворо у відповідному місці (наприклад, що знаходяться поруч із дружніми силами) і самознищуватися, якщо ціль у зазначеній області знайти не вдається. Brimstone можна запускати у кількох режимах атаки: прямо чи опосередковано проти одиничних цілей, колони чи групи цілей. Останній режим використовує можливість залпового вогню. Після запуску ракет носій може вільно маневрувати далеко від цільової області або вражати інші цілі.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Раніше Велика Британія планує передати Україні 600 ракет Brimstone у межах пакета військової допомоги.