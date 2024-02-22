Британія передасть Україні ракети, які раніше змусили окупантів відступити
Британія оголосила про нову військову допомогу Україні
Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє The Guardian.
«Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет Brimstone як подальше посилення захисту України», – йдеться в заяві.
За словами міністра, ці ракети раніше мали значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку.
Також посадовець додав, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 тис. осіб у першій половині 2024 року.
Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus.
Раніше Велика Британія планує передати Україні 600 ракет Brimstone у межах пакета військової допомоги.
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