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Україна розпочинає масове виробництво наземних роботів для фронту (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна розпочинає масове виробництво наземних роботів для фронту (фото)
За словами Федорова, за кілька місяців наземні роботи вже будуть на фронті
фото: Telegram/Михайло Федоров

Основна мета наземних роботів – мінімізувати участь людини на полі бою

Україна починає масово виробляти роботизовані наземні платформи. Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 випробував на полігоні понад 50 таких комплексів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як зазначив глава Мінцифри, випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.

«Роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою – сотні різних платформ закуплять через United24», – наголосив Федоров.

Як зазначив міністр, основна мета наземних роботів – мінімізувати участь людини на полі бою.

8 фото
На весь екран
Випробування проходили безпілотники різного призначення
фото: Telegram/Михайло Федоров

«Це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів. Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога», – сказав він.

За словами Федорова, на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель «Шабля».

Нагадаємо, українські оператори безпілотного авіаційного комплексу знищили особовий склад країни-агресора Росії наземним дроном, яким керували з повітря.

До слова, Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів протягом 2024 року, заявив міністр оборони Грант Шеппс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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Теги: ЗСУ війна безпілотник Михайло Федоров робототехніка

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