Україна розпочинає масове виробництво наземних роботів для фронту (фото)
Основна мета наземних роботів – мінімізувати участь людини на полі бою
Україна починає масово виробляти роботизовані наземні платформи. Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 випробував на полігоні понад 50 таких комплексів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Як зазначив глава Мінцифри, випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.
«Роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою – сотні різних платформ закуплять через United24», – наголосив Федоров.
Як зазначив міністр, основна мета наземних роботів – мінімізувати участь людини на полі бою.
«Це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів. Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога», – сказав він.
За словами Федорова, на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель «Шабля».
Нагадаємо, українські оператори безпілотного авіаційного комплексу знищили особовий склад країни-агресора Росії наземним дроном, яким керували з повітря.
До слова, Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів протягом 2024 року, заявив міністр оборони Грант Шеппс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
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