Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області
фото: Петро Андрющенко/Telegram

За словами Андрющенка, «російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає»

У Запорізькій області уражено залізничне сполучення росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

«В районі між Урожайним та Токмаком було підірвано залізничний склад з залізничними цистернами», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області фото 1

За словами Андрющенка, «російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає». «Унікальна операція Сил оборони України. Просто топ, повірте!», – додав він.

До слова, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр», передає «Главком». «Нафтопровід «Дружба»відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС. Нафтоперекачувальну станцію «Нікольскоє» (Тамбовська область, РФ) дефлоровано Птахами 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ», – написав він.

Теги: Запорізька область війна залізниця

