Нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу після ударів Сил оборони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу після ударів Сил оборони
фото з відкритих джерел

«Нафтопровід «Дружба»відпочиває» – красномовно написав «Мадяр»

Після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр», передає «Главком».

«Нафтопровід «Дружба»відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС. Нафтоперекачувальну станцію «Нікольскоє» (Тамбовська область, РФ) дефлоровано Птахами 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ», – написав він.

Також з'явились кадри зруйнованого нафтопроводу.

Нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу після ударів Сил оборони фото 1

Нафтопровід «Дружба» має протяжність близько 8,9 тис. км і проходить через кілька країн та десятки річок, забезпечуючи постачання нафти за кордон.

Раніше ми писали, що в ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи Збройних Сил України, Головного управління розвідки та інших складових Сил оборони завдали удару по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, у Брянській області рф було уражено стратегічну нафтоперекачувальну станцію «Унєча». 

