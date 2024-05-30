Втрати ворога станом на 30 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 827-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 30 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 30 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб,

танків ‒ 7710 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22) од,

артилерійських систем – 13101 (+35) од,

РСЗВ – 1088 (+1) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),

крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 2153 (+11)

Втрати ворога станом на 30 травня 2024 року фото: Facebook/Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 30 травня:

в Чорному морі один ворожий корабель;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – дев’ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 30 травня 2024 року фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 30 травня фото: Facebook/Командування Повітряних сил

Нині триває 827-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, сьогодні, 30 травня, у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою та загрозою ударних дронів.