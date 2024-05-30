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Втрати ворога станом на 30 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 30 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 827-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 30 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 30 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7710 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22) од,
  • артилерійських систем – 13101 (+35) од,
  • РСЗВ – 1088 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2153 (+11)
Втрати ворога станом на 30 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 30 травня 2024 року
фото: Facebook/Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 30 травня:

  • в Чорному морі один ворожий корабель;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – дев’ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 30 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 30 травня 2024 року
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 30 травня
Втрати авіаційних систем ворога станом на 30 травня
фото: Facebook/Командування Повітряних сил

Нині триває 827-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, сьогодні, 30 травня, у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою та загрозою ударних дронів.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року
Теги: ЗСУ втрати окупанти Генштаб війна

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