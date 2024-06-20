На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл

20 червня, ворог вкотре завдав масованого удару по українській енергоінфраструктурі

Сьогодні, 20 червня в Донецькій області під російський обстріл потрапила група енергетиків. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики.

«У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків. Один з них - 33-річний майстер – отримав поранення. Його доставлено до лікарні м. Костянтинівка, лікарі надають необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Крім того у пресслужбі нагадують, що сьогодні, 20 червня, ворог вкотре завдав масованого удару по українській енергоінфраструктурі. На жаль, під час обстрілів на двох об’єктах дістали поранень семеро енергетиків.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни. Про це повідомляє «Укренерго».

Ворожі БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергоінфраструктури. Зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Наслідки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині.