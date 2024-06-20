Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
фото:Уніан

20 червня, ворог вкотре завдав масованого удару по українській енергоінфраструктурі

Сьогодні, 20 червня в Донецькій області під російський обстріл потрапила група енергетиків. Про це інформує  пресслужба Міністерства енергетики.

«У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків. Один з них - 33-річний майстер – отримав поранення. Його доставлено до лікарні м. Костянтинівка, лікарі надають необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Крім того у пресслужбі нагадують, що сьогодні, 20 червня, ворог вкотре завдав масованого удару по українській енергоінфраструктурі. На жаль, під час обстрілів на двох об’єктах дістали поранень семеро енергетиків. 

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни. Про це повідомляє «Укренерго».

Ворожі БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергоінфраструктури. Зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Наслідки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині.

Читайте також:

Теги: Донеччина енергетика обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада попереджає українців, що майбутньої зими може подовгу не бути світла
Блекаут та евакуація? Чи є шанс нормально підготуватись до зими?
16 червня, 20:30
Вітрова турбіна встановлена у китайській провінції Гуандун
Китай побудував найбільший у світі морський вітрогенератор (фото)
13 червня, 14:05
Борги у зеленій енергетиці сягають 17 мільярдів гривень і це заважає інвесторам будувати нові потужності
Борги за зелену енергію заважають будувати нові електростанції ВДЕ на заміну зруйнованим Росією – інвестор
18 червня, 13:34
Обстріл Кривого Рогу та масштабні санкції проти Росії. Головне за 12 червня
Обстріл Кривого Рогу та масштабні санкції проти Росії. Головне за 12 червня
12 червня, 21:00
У четвер, 23 травня, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку по Харкову
У Харкові росіяни влучили по друкарні Vivat: там були люди (фото)
23 травня, 13:10
Підвищення вартості електроенергії може негативно позначитися на конкурентоспроможності ІнГЗК на міжнародному ринку
Інгулецький ГЗК може припинити роботу через ситуацію на енергоринку – лист до Кабміну
11 червня, 12:00
Екстрені відключення світла в Україні скасовані
Екстрені відключення електроенергії скасовані
2 червня, 12:14
ЗСУ відтіснили російських окупантів від каналу біля Часового Яру
ЗСУ повернули під свій контроль село біля Часового Яру – Bild
7 червня, 11:17
колаж: glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключення світла 19 червня
18 червня, 20:59

Події в Україні

Воїн Повітряних сил збив крилату ракету... з кулемета (фото)
Воїн Повітряних сил збив крилату ракету... з кулемета (фото)
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
Наживалися на ремонті оборонних об’єктів: посадовець та підприємець з Волині отримали підозру
Наживалися на ремонті оборонних об’єктів: посадовець та підприємець з Волині отримали підозру
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
З тимчасово окупованих територій Україна повернула десятьох дітей
З тимчасово окупованих територій Україна повернула десятьох дітей
Росія поранила сімох працівників енергетичних об’єктів під час нічних атак
Росія поранила сімох працівників енергетичних об’єктів під час нічних атак

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7522
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7094
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
5668
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
5577
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
4826
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
4462
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua