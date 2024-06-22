Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року

Найгарячішою обстановка залишається на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України чотири ракетні удари (сумарно шість ракет) та 45 авіаційних ударів (загалом скинув 71 КАБ), застосував 407 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій складна, втім під контролем наших захисників. Від початку доби відбулося 120 бойових зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох пунктах управління, чотирьох районах зосередження озброєння та військової техніки та чотирьох районах скупчення особового складу ворога.

На Харківському напрямку

Активних наступальних дій ворог не проводив. Обстановка змін не зазнала.

На Куп’янському напрямку

Кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Окупанти атакували в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника, чотири ще тривають.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ситуація напружена, загальна кількість ворожих штурмових дій збільшилась до 12. Ворог намагається витіснити наших воїнів з займаних позицій поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Серебрянського лісу. Чотири атаки відбито нашими захисниками, вісім боєзіткнень на даний час тривають. Сили оборони здійснюють невідкладні заходи для недопущення просування агресора вглиб території України.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог атакував вже 10 разів. Дев’ять штурмових дій противника поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки відбито, одна атака іще триває. Наші захисники проводять заходи щодо стабілізації обстановки.

На Краматорському напрямку

Ворог 12 разів намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районах населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Андріївка та Кліщіївка. Агресор не полишає спроб просунутися в Часів Яр, де на даний час тривають чотири бойові зіткнення.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Триває одне боєзіткнення, ситуація під контролем Сил оборони. Чотири ворожі атаки відбито нашими захисниками.

На Покровському напрямку

Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Євгенівка, Сокіл та Новоселівка Перша. Найбільшу активність агресор зберігає зі сторони Очеретиного, де відбулося дві третини бойових зіткнень, та на даний час продовжуються штурмові дії противника. Усього на цьому напрямку відбулося 36 атак. Сили оборони проводять стабілізаційні дії. Вже за сьогодні окупанти втратили на Покровському напрямку понад 200 осіб вбитими та пораненими. Знищено два автомобілі та пошкоджено дві артилерійські системи.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог намагається вклинитися в наші бойові порядки поблизу Карлівки, Красногорівки, Невельського, Георгієвки, Костянтинівки та Парасковіївки. З 11 ворожих атак сім відбито без успіху для противника, бойові дії тривають.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Успіху не мали спроби ворога атакувати наших захисників в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку

Агресор активізував свої зусилля на витісненні підрозділів Сил оборони з лівобережної частини ДніпраСім атак ворога успіху не мали. Втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 850-й день повномасштабної війни в України.