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Атака на Харків. Окупанти влучили у багатоповерхівку (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Атака на Харків. Окупанти влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Розбір та ліквідація пожежі тривають
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відомо про вісьмох постраждалих

Вночі 31 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Харкова. Армія РФ влучила у житловий будинок, повідомив очільник міста Ігор Терехов.

«На жаль, потрапляння у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, кількість постраждалих становить вісім людей, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синьєгубов.

Нагадаємо, в Харкові, 30 травня, о 23:50 пролунали вибухи. В місті та області повітряна тривога триває вже девʼяту годину. Командування повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Триває 828 день повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках. 

Теги: Харків пожежа окупанти армія обстріл будинок озброєння Ігор Терехов тривога

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