Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд розширив право на виплати у разі загибелі військового

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд розширив право на виплати у разі загибелі військового
Кабмін розширив коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі воїна
фото з відкритих джерел

В коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги, тепер  входять діти, народжені після загибелі (смерті) військовослужбовця

Уряд вирішив розширити коло осіб, які можуть отримати виплати у разі загибелі військовослужбовця або втрати ним працездатності. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Так, сьогодні уряд прийняв постанову, яка відповідає всім змінам до законів, ухвалених Верховною Радою.

Таким чином, розширено коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги, зокрема:

  • закріплено право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем, військовозобов'язаним або резервістом, покликаних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу;
  • онуків загиблого військовослужбовця за умови, що їхні батьки померли;
  • дітей, народжених після загибелі (смерті) військовослужбовця.

Також встановлено порядок розподілу часток одноразової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу від отримання своєї частки.

Крім того, у постанові закріплено заборону відмови від призначення та отримання одноразової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року. 

Читайте також: «Чому тато не вдома»: черкащанка, яка втратила чоловіка на війні, написала книгу для дітей
 

 

 

Теги: війна батьки втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирні угоди з Росією приречені на провал через її нелогічні вимоги
Чому Росія вимагає роззброєння України, а не США?
21 травня, 18:02
Himars є високомобільною артилерійською системою ракетного вогню
Системи Himars та боєприпаси. США готують нову допомогу для України – AP
23 травня, 17:33
ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
24 травня, 04:56
ЗСУ готові до будь-якої ситуації на Сумщині
Наступ на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію
24 травня, 09:13
На Миколаївщині надзвичайники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, яка сталася внаслідок падіння уламків ворожих дронів
Нічна атака дронів: під Миколаєвом спалахнула потужна пожежа (фото, відео)
2 червня, 10:48
Триває 841-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 13 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
13 червня, 07:59
Ростислав Лівач захищав рідну землю у складі штурмової бригади ЗСУ
У боях за Україну загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач
13 червня, 10:58
Rheinmetall виробляє різні варіанти 155-мм артилерійських снарядів
Виробництво 155-мм снарядів: добра звістка від концерну Rheinmetall
13 червня, 12:26
Із вересня минулого року Росія втратила понад 2600 бойових машин по всій лінії фронту в Україні
Очільник Пентагону озвучив втрати РФ у війні
13 червня, 13:19

Події в Україні

Уряд розширив право на виплати у разі загибелі військового
Уряд розширив право на виплати у разі загибелі військового
Кремль готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська
Кремль готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська
Підозра екскерівнику Міграційної служби та стрілянина у Києві. Головне за 18 червня
Підозра екскерівнику Міграційної служби та стрілянина у Києві. Головне за 18 червня
Окупанти, які намагалися захопити завод у Вовчанську, опинилися у пастці – Forbes
Окупанти, які намагалися захопити завод у Вовчанську, опинилися у пастці – Forbes
Генштаб назвав втрати ворога на Покровському напрямку
Генштаб назвав втрати ворога на Покровському напрямку
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
23K
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
16K
Герой України, який збив найбільше ракет за одну ніч, склав рейтинг ефективності систем ППО
15K
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
8613
Індія відмовляється від російських бронетранспортерів
7842
Як Північна Корея зустрічає Путіна: відео з центральних вулиць

Новини

Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua