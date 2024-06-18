Уряд розширив право на виплати у разі загибелі військового

Кабмін розширив коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі воїна

В коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги, тепер входять діти, народжені після загибелі (смерті) військовослужбовця

Уряд вирішив розширити коло осіб, які можуть отримати виплати у разі загибелі військовослужбовця або втрати ним працездатності. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Так, сьогодні уряд прийняв постанову, яка відповідає всім змінам до законів, ухвалених Верховною Радою.

Таким чином, розширено коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги, зокрема:

закріплено право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем, військовозобов'язаним або резервістом, покликаних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу;

онуків загиблого військовослужбовця за умови, що їхні батьки померли;

дітей, народжених після загибелі (смерті) військовослужбовця.

Також встановлено порядок розподілу часток одноразової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу від отримання своєї частки.

Крім того, у постанові закріплено заборону відмови від призначення та отримання одноразової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року.