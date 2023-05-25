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Сили ППО збили дрон над однією з західних областей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сили ППО збили дрон над однією з західних областей
Сили оборони відбили чергову ворожу атаку дронами
фото ілюстративне

На місці збиття дрона працюють екстрені служби

У ніч на 25 травня над Чернівецькою областю було знищено ворожий дрон. Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

«Над територією області силами ППО збито БПЛА. Відповідні служби працюють», – йдеться в повідомленні.

Чернівецька ОДА обіцяє згодом повідомити подробиці.

Повітряна тривога на Буковині була оголошена о 2:07, а відбій – о 5:36.

Як повідомлялося, повітряна тривога у Києві та області була оголошена вночі 24 травня о 23:45, а відбій – 25 травня о 3:00.

Згодом повітряна тривога також поширилася у південних, центральних і західних областях України.

Під час тривоги на Київщині працювали сили ППО. Противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Атака була масована у кілька хвиль.

Теги: безпілотник Чернівецька область війна окупанти росія

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