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    Події в Україні

    Синоптики оголосили штормове попередження по Україні

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    Синоптики оголосили штормове попередження по Україні

    Ускладнення погодних умов очікується 26 – 27 листопада

    Штормове попередження оголошено по Україні. Відповідне повідомлення міститься на офіційній сторінці Українського гідрометцентру у Facebook.

    За його даними, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

    27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

    Раніше «Укравтодор» повідомив, що в Україні внаслідок прогнозованих снігопадів 26-27 листопада очікується погіршення умов на дорогах до рівня небезпеки, що позначається, як «жовтий».

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