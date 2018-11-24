Синоптики оголосили штормове попередження по Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ускладнення погодних умов очікується 26 – 27 листопада

Штормове попередження оголошено по Україні. Відповідне повідомлення міститься на офіційній сторінці Українського гідрометцентру у Facebook.

За його даними, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Раніше «Укравтодор» повідомив, що в Україні внаслідок прогнозованих снігопадів 26-27 листопада очікується погіршення умов на дорогах до рівня небезпеки, що позначається, як «жовтий».