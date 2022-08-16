Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Синоптики попередили: в Україні сьогодні штормитиме (карта) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Синоптики попередили: в Україні сьогодні штормитиме (карта) 
Територію країни накриє негода
glavcom.ua

Оголошено штормове попередження, очікуються грози 

Сьогодні, 16 серпня, по всій Україні очікуються грози, а в деяких регіонах – значні дощі. Через це оголошено штормове попередження. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«16 серпня в Україні грози, на Прикарпатті та у більшості центральних областей значні дощі», – йдеться у попередженні. 

Як зазначається, через негоду по всій Україні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередили: в Україні сьогодні штормитиме (карта)  фото 1

Нагадаємо, сьогодні волога повітряна маса переважатиме на всій території.

Читайте також: Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів

 

 

Теги: прогноз погоди

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У понеділок, 15 серпня, у більшості областей України встановиться спекотна погода
Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
Вчора, 02:37
Прогноз погоди на 16 серпня
Україну накриють дощі з грозами: якою буде погода 16 серпня
Сьогодні, 05:37
Війна негативно впливає на погоду та екологічну ситуацію 
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
11 серпня, 16:14

Події в Україні

Синоптики попередили: в Україні сьогодні штормитиме (карта) 
Синоптики попередили: в Україні сьогодні штормитиме (карта) 
В окупованому Мелітополі вибухи, рашисти лишилися без телемовлення 
В окупованому Мелітополі вибухи, рашисти лишилися без телемовлення 
Окупанти визнали, що в Криму «пожежа з детонацією»
Окупанти визнали, що в Криму «пожежа з детонацією»
Вибухи в окупованому Криму. Все, що наразі відомо (фото, відео)
Вибухи в окупованому Криму. Все, що наразі відомо (фото, відео)
Вибухи в Криму. На місце події терміново виїхав «прем'єр» Аксьонов
Вибухи в Криму. На місце події терміново виїхав «прем'єр» Аксьонов
Нічний обстріл Дніпропетровщини: тисячі людей лишилися без світла й газу (фото)
Нічний обстріл Дніпропетровщини: тисячі людей лишилися без світла й газу (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Путін назвав «особливу» зброю Росії
67K
Кличко заявив про погрози з боку Банкової
59K
Чи треба нардепам скорочувати зарплати. Міністр фінансів прокоментував петицію 
48K
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
45K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
18K
Скандал із похованням зв’язкової Шухевича: Садовий проігнорував прохання громадськості

Новини

ЗСУ знищили майже 44 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Сьогодні, 09:42
Вибухи в Криму: Чубаров дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові
Сьогодні, 09:28
У РФ виникли труднощі з контролем над морем – британська розвідка
Сьогодні, 09:10
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 16 серпня
Сьогодні, 08:57
Зруйновані десятки будинків: рашисти обстріляли Краматорськ (фото)
Сьогодні, 08:53
В окупованому Криму пролунали вибухи (відео)
Сьогодні, 08:14

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту