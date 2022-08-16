Синоптики попередили: в Україні сьогодні штормитиме (карта)
Оголошено штормове попередження, очікуються грози
Сьогодні, 16 серпня, по всій Україні очікуються грози, а в деяких регіонах – значні дощі. Через це оголошено штормове попередження. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
«16 серпня в Україні грози, на Прикарпатті та у більшості центральних областей значні дощі», – йдеться у попередженні.
Як зазначається, через негоду по всій Україні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, сьогодні волога повітряна маса переважатиме на всій території.
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