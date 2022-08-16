Україну накриють дощі з грозами: якою буде погода 16 серпня

В Україні у вівторок, 16 серпня, прогнозуються дощі та грозами. Волога повітряна маса переважатиме на всій території. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У центральній Україні буде хмарна погода, дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +30 градусів, а вночі до +19. У західних областях денна температура повітря складе від +24 до +29 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +16 до +19.

На півночі України стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +25 до +29 градусів за Цельсієм, а вночі до +21. У східних регіонах України температура повітря вдень становитиме від +30...+35 градусів, а вночі +22...+26.

У південних областях України денна температура повітря становитиме від +26 до +29 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +18 до +21.

У Києві буде хмарно. Денна температура повітря становитиме від +22 до +25 градусів, а нічна коливатиметься від +20 до +23.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна.