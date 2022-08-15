Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
У понеділок, 15 серпня, у більшості областей України встановиться спекотна погода
фото з відкритих джерел

Найбільш спекотно буде на Сході

Погода в Україні в понеділок, 15 серпня, буде чи не найспекотнішою в Європі. Однак не у всіх областях, адже частину регіонів накриють грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найбільш спекотно буде на Сході. Наприклад, на Харківщині та Донеччині температура повітря становитиме +33...+35.

Така ж ситуація на Півдні. Зокрема, в Херсонській та Запорізькій областях – +32...+35. В Одесі та Миколаєві стовпчики термометра теж дотягуватимуть до +30.

У західних областях прогнозують прохолодніший день. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі – +24...+26 градусів.

У Києві переважатиме суха спекотна погода з максимальною температурою повітря +30...+33.

Прогноз погоди на 15 серпня
Прогноз погоди на 15 серпня
фото: Укргідрометцентр

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що дощі та грози витягнуться від західної частини України до південної, захоплюючи й центральні області. При грозах можливі локально зливи, град та шквальний вітер.

Раніше повідомлялшося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна. 

Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр гроза

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кредитори «Укренерго та «Укравтодору» погодились відкласти виплати за євробондами
Кредитори «Укренерго» та «Укравтодору» погодились почекати з виплатами
10 серпня, 21:31
Війна негативно впливає на погоду та екологічну ситуацію 
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
11 серпня, 16:14
В Україні триває шостий місяць війни, розв'язаної Росією
Скільки триватиме війна в Україні? Глава британської розвідки дав прогноз
13 серпня, 07:30

Суспільство

Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Житомир залишився без водопостачання: названа причина
Житомир залишився без водопостачання: названа причина
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
Чекають на автобус серед руїн: страшне фото з окупованого Маріуполя
Чекають на автобус серед руїн: страшне фото з окупованого Маріуполя
Дощі, грози та спека: прогноз погоди на 14 серпня
Дощі, грози та спека: прогноз погоди на 14 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Україна переламує хід війни, бо змінила стратегію, – The New York Times
53K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
51K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
49K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)
48K
Розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати українські міста
43K
Найжорсткіший опалювальний сезон в історії. Нардеп звернувся до українців

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
13 серпня, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
13 серпня, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту