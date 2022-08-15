Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня

Найбільш спекотно буде на Сході

Погода в Україні в понеділок, 15 серпня, буде чи не найспекотнішою в Європі. Однак не у всіх областях, адже частину регіонів накриють грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найбільш спекотно буде на Сході. Наприклад, на Харківщині та Донеччині температура повітря становитиме +33...+35.

Така ж ситуація на Півдні. Зокрема, в Херсонській та Запорізькій областях – +32...+35. В Одесі та Миколаєві стовпчики термометра теж дотягуватимуть до +30.

У західних областях прогнозують прохолодніший день. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі – +24...+26 градусів.

У Києві переважатиме суха спекотна погода з максимальною температурою повітря +30...+33.

Прогноз погоди на 15 серпня фото: Укргідрометцентр

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що дощі та грози витягнуться від західної частини України до південної, захоплюючи й центральні області. При грозах можливі локально зливи, град та шквальний вітер.

Раніше повідомлялшося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна.