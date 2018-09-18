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    Події в Україні

    Синоптики порадували українців погодою на 18 вересня

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    У вівторок в Україні&nbsp;без опадів - Синоптики порадували українців погодою на 18 вересня
    У вівторок в Україні без опадів

    Сьогодні середня температура вдень становитиме 20-25°

    В Україні у вівторок, 18 вересня, очікується тепла й без опадів погода.

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «18 вересня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно західний, 3-8 м/с», - йдеться у повідомленні.

    Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 20-25°, на крайньому заході країни до 28°.

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    У Києві та Київській області 18 вересня опадів не очікується. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці близько 10°, вдень 22-24°; по області вночі 7-12°, вдень 20-25°.

    Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікується до 27 градусів тепла.

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