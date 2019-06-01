Синоптики прогнозують в Україні грози і спеку у перший день літа



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У Києві 1 червня місцями короткочасний дощ та гроза, температура вдень 25-27°

В Україні у суботу, 1 червня, очікується спекотна погода, у більшості областей - короткочасні дощі з грозами.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«1 червня мінлива хмарність. У центральних, більшості північних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях та на Прикарпатті, місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Температура у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі 15-20°, вдень 28-33°; у західних областях вночі 9-14°, вдень 20-25°; на решті території вночі 13-18°, вдень 23-28°

У Києві 1 червня місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 25-27°.

Раніше повідомлялося, що перші літні вихідні, 1 та 2 червня, будуть з різною температурою повітря, в залежності від регіону, та подекуди з дощами.