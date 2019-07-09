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    Події в Україні

    Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі та грози

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    Похолодання в Україні протримається до кінця тижня - Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі та грози
    Похолодання в Україні протримається до кінця тижня

    У Києві у вівторок мінлива хмарність, температура вдень 20-22°

    На заході та півночі України сьогодні вдень дощитиме, температура у більшості областей коливатиметься від 18-27°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «9 липня мінлива хмарність. Вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на крайньому півдні країни 15-19°; вдень 18-23°, у південних та східних областях 22-27°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві у вівторок також мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

    Раніше синоптики попередили, що похолодання протримається до кінця тижня.

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