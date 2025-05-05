Втрати ворога станом на 5 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 5 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 5 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 5 травня втратила:
- особового складу – близько 958070 (+1260) осіб,
- танків – 10763 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 22411 (+8) од,
- артилерійських систем – 27370 (+43) од,
- РСЗВ – 1377 (+1) од,
- засоби ППО – 1155 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34997 (+137),
- крилаті ракети – 3196 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47250 (+109) од,
- спеціальна техніка – 3870 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 5 травня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1167-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0