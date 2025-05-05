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Втрати ворога станом на 5 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 5 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10758 танків
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 5 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 травня втратила:

  • особового складу – близько 958070 (+1260) осіб,
  • танків – 10763 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 22411 (+8) од,
  • артилерійських систем – 27370 (+43) од,
  • РСЗВ – 1377 (+1) од,
  • засоби ППО – 1155 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34997 (+137),
  • крилаті ракети – 3196 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47250 (+109) од,
  • спеціальна техніка – 3870 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 5 травня
Втрати окупантів станом на ранок 5 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 травня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 5 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 5 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1167-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб Азовське море море втрати

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Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025 року
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