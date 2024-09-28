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Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту
Головна мета – ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з бійцями, які тримають оборону

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський перебуває на найгарячіших ділянках фронту. Про це інформує Генштаб. У відомстві зазначили, що Сирський побував у бойових бригадах на Вугледарському, Курахівському та Покровському напрямках.

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«Усі працюють напружено, в бойовому режимі. Головна мета – ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника.

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Вдячність кожному солдату, сержанту та офіцеру за стійкість, відвагу та результативність на полі бою», – сказано у дописі.

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Нагадаємо, на Куп’янському напрямку українські військові, зокрема Національна гвардія та 77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, відбили атаку російської колони, що складалася з понад 50 одиниць броньованої техніки.

Раніше повідомлялося, що російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку.

Крім того, стало відомо, що геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися у східній частині Вугледару до вулиці Десантників, підтверджуючи повідомлення російських та українських джерел про те, що російські війська змогли таки увійти у Вугледар в період між 23 і 24 вересня.

До слова, цього тижня 57-а окрема мотострілецька бригада армії РФ прорвала оборону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Вугледар Донецької області.

Також варто сказати, що 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців, яка обороняє Вугледар Донецької області, спростувала чутки про свій вихід із міста. Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці ОМБр.

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Теги: Генштаб військові озброєння відео Вугледар Олександр Сирський

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