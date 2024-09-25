Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW

Росіяни не перестають атакувати Вугледар та намагаються його оточити

Захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися у східній частині Вугледару до вулиці Десантників, підтверджуючи повідомлення російських та українських джерел про те, що російські війська змогли таки увійти у Вугледар в період між 23 і 24 вересня.

Російські війська додатково намагаються наступати на північно-східний фланг міста через Водяне та південно-західний фланг через Пречистівку, ймовірно, намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі та змусити його відійти.

У звіті вказується на те, що, ймовірно, окупанти захопили Південнодонбаську шахту №3 на захід від Водяного, що створює гострий виступ приблизно за п'ять кілометрів на північ від Вугледара в районі західніше Водяного.

За словами аналітиків ISW російським військам може вдасться захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко чи легко вони зможуть це зробити, ймовірно, частково залежатиме від прийняття українським командуванням стратегічних рішень. Є варіант, що ЗСУ відійдуть із зайнятих у місті позицій, щоб зайняти більш вигідні.

Проте, як пишуть у звіті, навіть якщо РФ захопить місто, то не отримає стратегічних перемог та вигідних позицій, адже Вугледар буде всеодно перебувати під вогневим контролем ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ситуація навколо міста Вугледар на Донеччині критична та продовжує ускладнюватися. Російські загарбники пробують оточити населений пункт та водночас рівняють його із землею артилерією, КАБАми тощо.

До слова, командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади. Його призначать на вищу посаду.

Ворог активізувався на двох ділянках у Донецькій області – західніше Павлівки та біля Водяного, щоб обійти Вугледар і взяти його в кільце. Про це повідомляють аналітики DeepState.