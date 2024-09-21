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План перемоги Зеленського містить пункт про запрошення до НАТО – Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua
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План перемоги Зеленського містить пункт про запрошення до НАТО – Bloomberg
План Зеленського базується на тому, що іноземні партнери нададуть Україні дозвіл на удари по території Росії
фото з відкритих джерел

Український «план перемоги» містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки

План перемоги президента України Володимира Зеленського, який він презентуватиме американському президентові Джо Байдену, передбачає запрошення до НАТО та чіткий шлях до членства у ЄС. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, «знайомих із питанням».

Як розповіли співрозмовники видання, Зеленський наполягатиме на тому, щоб Байден надав офіційне запрошення Україні до НАТО й узяв на себе зобов'язання щодо постійного постачання сучасного озброєння.

Крім того, план передбачає чіткий шлях до членства в Європейському Союзі та інші економічні й безпекові домовленості.

Раніше український президент розповідав, що український «план перемоги» містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Чотири пункти плану – основні, ще один – потрібен для післявоєнного часу.

В Офісі ж президента казали, що план Зеленського базується на тому, що іноземні партнери нададуть Україні дозвіл на удари по території Росії.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.

Видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. 

Як стало відомо, Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі в Італії.

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Теги: Володимир Зеленський президент озброєння Офіс президента запрошення

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