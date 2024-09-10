Пресконференція Шмигаля та нові санкції проти РФ та Ірану. Головне за 10 вересня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав велику пресконференцію, присвячену результатам роботи уряду за вісім місяців 2024 року

Пресконференція Шмигаля, США вдарили новими санкціями по Росії та Ірану, резонансне побиття військового у Смілі. «Главком» склав добірку новин 10 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Резонансне побиття військового у Смілі

У місті Сміла Черкаської області стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїх сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього чоловік побив військового та змусив публічно визнати провину й просити вибачення.

Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів. Згодом на нього відреагували Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України.

Так, місцевому жителю, який побив військовослужбовця в Смілі, що на Черкащині, оголошено підозру. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство.

Як зазначають правоохоронці, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

США вдарили новими санкціями по Росії та Ірану

Міністерство фінансів США сьогодні, 10 вересня оголосило про введення нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб з Ірану та Росії. Санкції вводяться «у відповідь на триваючу військову підтримку, яку Іран надає Росії». Мінфін США вніс до санкційного списку суб'єктів, які сприяють передачі Іраном летальної допомоги Росії.

До «чорного» списку потрапили 10 фізичних та шість юридичних осіб з Ірану та Росії. Серед них Iran Air, Sea River Service. Також під санкції потрапили 9 суховантажів, які, за словами американської влади, використовувалися для постачання «компонентів зброї та систем озброєння».

Санкції введені також проти Ебрагіма Бахрамі, який представляє іранську організацію Shahid Kharrazi Industries та займався в Ірані зв’язком з російським урядом, відповідав за навчання російського військового персоналу в Ірані.

До «чорного списку» внесений командувач Космічного командування іранських ВПС Алі Джафарабаді, який керував запусками ракет всупереч міжнародним заборонам упродовж останніх років.

Пресконференція Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав велику пресконференцію, присвячену результатам роботи уряду за вісім місяців 2024 року. На ній він прозвітував про успіхи в низці напрямків, розповів, якою буде зима, та про плани на наступний рік.

За словами Шмигаля, на будівництво третьої лінії оборони з бетонними фортифікаціями було виділено 40 млрд грн, проєкт завершено. За 2023 рік виробництво зброї зросло втричі, за вісім місяців 2024-го – ще вдвічі. Вже законтрактовано понад 1 млн дронів.

Також розпочалася робота з виробництва боєприпасів для артилерії. Є перші успіхи у фінансуванні за рахунок партнерів, зокрема, реалізується контракт із Данією. Створено десятки спільних підприємств ОПК в Україні та сусідніх країнах. Особлива увага – розробці власних далекобійних рішень. Мета – вийти на локалізацію виробництва великого кількості техніки, патронів та снарядів до БТР та танків.

На потреби Сил оборони йде 100% податків, за таким самим принципом формується бюджет-2025. На невоєнні витрати (з 2022 року) залучено $100 млрд. Реструктуризація зовнішнього боргу дозволила заощадити $11,4 млрд. Є політичне рішення щодо використання $50 млрд із заморожених російських активів. Ціль – конфіскувати всі активи на $300 млрд.

Крім того, триває скринінг українського законодавства. Затверджено матрицю реформ, яка включає лише на цей рік понад 400 заходів. Продовжено економічне та транспортне безвізи, автомобільні вантажі вільно перетинають кордони. Загальна мета - не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до ЄС.

Держсекретар США та глава МЗС Британії відвідають Україну

На цьому тижня до Києва із робочим візитом прибудуть міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен. За словами Блінкена, одна з цілей поїздки – почути від керівництва України про їхні потреби на цей час та цілі.

Натомість голова Комітету закордонних справ Палати представників Майкл Маккол заявив, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та державний секретар США Ентоні Блінкен їдуть до України, аби підтвердити дозвіл ЗСУ завдавати ударів ракетами Atacms по Російській Федерації.

Кабмін звільнив заступників міністрів з чотирьох відомств

Кабінет міністрів звільнив з посади чотирьох заступників очільників міністерств. Йдеться про Міністерство ветеранів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства закордонних справ.

Так, уряд вирішив звільнити:

Олександра Порхуна з посади першого заступника міністра у справах ветеранів України;

Маркіяна Дмитрасевича з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України;

Тимура Ткаченка з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Ірину Боровець з посади заступника міністра закордонних справ України.

Натомість уряд призначив Олександра Циборта заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.