Forbes: Бої за Вугледар стали для РФ одними з найкривавіших за всю війну

Навіть якщо росіяни захоплять місто, ця перемога обійдеться їм дуже дорого

Цього тижня 57-а окрема мотострілецька бригада армії РФ прорвала оборону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Вугледар Донецької області. Нині загарбники перебувають на півдні міста, а втомлений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ. Про це пише Forbes.

Як зауважили журналісти, навіть якщо росіяни захоплять Вугледар, ця перемога дорого їм коштуватиме. Бої на цій ділянці вже обійшлися їм у приблизно тисячу одиниць техніки та кілька тисяч військових. Потужна оборона ЗСУ за допомогою мін, артилерії, БПЛА та протитанкових ракет знищувала цілі бригади ворога.

Найважче противнику було з кінця 2022 року до початку 2023-го. Тоді у полях за межами Вугледара російські операції очолювала пара підрозділів морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ: 40-та та 155-та бригади морської піхоти. Їхні невдалі атаки стали одними з найкривавіших за всю війну. Так, 155-та бригада, яка на папері налічувала близько 3000 військових, втрачала до 300 осіб на день протягом кількох днів і була майже знищена до лютого 2023 року. Після доукомплектування їх знову розбили.

«За останні шість місяців 155-та, ймовірно, принаймні двічі опускалася до небойового стану через те, що здійснювала тактично недосконалі атаки поблизу Вугледара», – стверджувало міноборони Великої Британії у квітні 2023 року.

Натомість 40-та бригада морської піхоти мала кращі результати, але ненабагато. Загалом ці та допоміжні підрозділи списали близько тисячі танків, бойових машин, вантажівок і артилерійських знарядь, згідно з даними WarSpotting. Це приблизно дві бригади техніки і майже шість відсотків усіх машин, які Росія втратила за 31 місяць важких боїв в Україні.

Водночас ЗСУ втратили на цій ділянці набагато менше, оскільки захисники здебільшого сиділи в окопах і бункерах і здалеку обстрілювали росіян мінами, артилерією, ракетами та безпілотниками.

Нагадаємо, учора 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців, яка обороняє Вугледар Донецької області, спростувала чутки про свій вихід із міста.

До слова, окупаційні війська РФ тиснуть на Вугледар Донецької області з трьох сторін. На думку британських розвідників, це продовжиться і протягом наступного тижня.

За оцінками ISW, захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.

Як відомо, вже майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняє Вугледар на Донеччині. За цей час сили бійців виснажилися. Нині вони ризикують бути оточеними і відрізаними, адже окупаційні війська РФ продовжують просуватися на північ від міста. Таку оцінку висловив аналітик Forbes Девід Акс.

Раніше повідомлялося, що командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади.