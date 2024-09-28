Росіяни готуються до штурмів на одному з напрямків фронту

Штурми не означають початок наступальних дій, позаяк для наступу потрібно більше сил та засобів

Російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Про це в ефірі національного телемаратону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За словами Волошина, росіяни готуються до проведення штурмових дій у районі Приютного. За даними розвідки, ворог тут накопичує особовий склад. Також нещодавно сюди доправили 25 багі, які росіяни використовують для проведення штурмів малими групами.

Разом із цим, речник Сил оборони півдня зазначає, що ворог накопичує особовий склад і на передових позиціях. Водночас Волошин наголошує – штурмові дії не означають початок наступальних дій, позаяк для наступу потрібно більше сил та засобів. Мета штурмових дій росіян – покращити своє тактичне положення на напрямку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися у східній частині Вугледару до вулиці Десантників, підтверджуючи повідомлення російських та українських джерел про те, що російські війська змогли таки увійти у Вугледар в період між 23 і 24 вересня.

До слова, цього тижня 57-а окрема мотострілецька бригада армії РФ прорвала оборону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Вугледар Донецької області.

Також варто сказати, що 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців, яка обороняє Вугледар Донецької області, спростувала чутки про свій вихід із міста. Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці ОМБр.