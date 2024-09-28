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Росіяни готуються до штурмів на одному з напрямків фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни готуються до штурмів на одному з напрямків фронту
Росіяни готуються до проведення штурмових дій у районі Приютного
фото з відкритих джерел

Штурми не означають початок наступальних дій, позаяк для наступу потрібно більше сил та засобів

Російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Про це в ефірі національного телемаратону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За словами Волошина, росіяни готуються до проведення штурмових дій у районі Приютного. За даними розвідки, ворог тут накопичує особовий склад. Також нещодавно сюди доправили 25 багі, які росіяни використовують для проведення штурмів малими групами.

Росіяни готуються до штурмів на одному з напрямків фронту фото 1

Разом із цим, речник Сил оборони півдня зазначає, що ворог накопичує особовий склад і на передових позиціях. Водночас Волошин наголошує – штурмові дії не означають початок наступальних дій, позаяк для наступу потрібно більше сил та засобів. Мета штурмових дій росіян – покращити своє тактичне положення на напрямку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися у східній частині Вугледару до вулиці Десантників, підтверджуючи повідомлення російських та українських джерел про те, що російські війська змогли таки увійти у Вугледар в період між 23 і 24 вересня.

До слова, цього тижня 57-а окрема мотострілецька бригада армії РФ прорвала оборону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Вугледар Донецької області.

Також варто сказати, що 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців, яка обороняє Вугледар Донецької області, спростувала чутки про свій вихід із міста. Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці ОМБр.

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Теги: ворог відео росіяни Вугледар

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