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На Куп’янському напрямку ЗСУ атакувала колона з 50 одиниць техніки: як завершився бій

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Куп’янському напрямку ЗСУ атакувала колона з 50 одиниць техніки: як завершився бій
ЗСУ зуміли відбити атаку російської колони
фото: 77 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України/Facebook

У ході бою українські захисники проявили мужність, професіоналізм і стійкість

На Куп’янському напрямку українські військові, зокрема Національна гвардія та 77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, відбили атаку російської колони, що складалася з понад 50 одиниць броньованої техніки. Про це інформує Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ ЗС України. 

26 вересня росіяни розпочали штурм позицій 77-ї бригади та Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка. Ворожі сили поділилися на дві частини: 37 одиниць техніки атакували підрозділи Нацгвардії, в той час, як 13 танків і бойових машин піхоти намагалися прорватися до десантників.

У ході бою українські захисники проявили мужність, професіоналізм і стійкість, завдавши ворогу значних втрат. Два танки, два БТР та БМП були знищені ще до того, як ворог зміг досягти своїх цілей. Колона противника, що атакувала позиції бійців Національної гвардії, також зазнала невдачі – штурм було успішно відбито.

Раніше повідомлялося, що російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку.

Крім того, стало відомо, що геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися у східній частині Вугледару до вулиці Десантників, підтверджуючи повідомлення російських та українських джерел про те, що російські війська змогли таки увійти у Вугледар в період між 23 і 24 вересня.

До слова, цього тижня 57-а окрема мотострілецька бригада армії РФ прорвала оборону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Вугледар Донецької області.

Також варто сказати, що 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців, яка обороняє Вугледар Донецької області, спростувала чутки про свій вихід із міста. Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці ОМБр.

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Теги: військові танки ворог відео штурм росіяни Вугледар

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