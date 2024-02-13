Сирський повідомив, у скільки разів втрати РФ перевищують українські

Головнокомандувач заявив, що краще залишить якусь позицію, але не допустить загибель особового складу

Олександр Сирський: «Ми не можемо дозволити собі такого ставлення, як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів»

Втрати російських окупантів на фронті у 7-8 разів перевищують українські. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю ZDF.

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«Ми не можемо дозволити собі такого ставлення, як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів», – зазначив головком.

За його словами, він краще залишить якусь позицію, але не допустить загибель особового складу. «А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати в 7-8 разів перевищують наші втрати за останніми даними», – додав Сирський.

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Також Сирський пояснив, завдяки чому війна переходить у нову стадію. Генерал-полковник зазначив, що «ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу у ЗС і в самому процесі збройної боротьби».

Триває 720-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав одного ракетного удару, 94 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.