ЗСУ показали, як наземний дрон атакує позицію ворога

Українські захисники зазначили, що «фантастичне майбутнє вже настало»

Бійці з 5-ї ОШБр показали роботу наземного бойового дрона, за допомогою якого атакували позицію російських окупантів на фронті. Відповідний ролик виклали у телеграм-каналі бригади.

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«Бойовий дрон під керуванням професійних бійців 5 ОШБр розбирає ворожу позицію», – ідеться у підписі до відео.

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Українські захисники зазначили, що «фантастичне майбутнє вже настало».

«Те, про що ми читали в книжках та захопливо дивились у фільмах, втілюється в новітніх розробках наших винахідників і допомагає нашим бійцям на полі бою», – ідеться в повідомленні.

Раніше віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

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Як повідомлялося, українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.