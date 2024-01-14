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ЗСУ показали, як наземний дрон атакує позицію ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ показали, як наземний дрон атакує позицію ворога
Наземний дрон атакував позиції окупантів
фото: скріншот із відео

Українські захисники зазначили, що «фантастичне майбутнє вже настало»

Бійці з 5-ї ОШБр показали роботу наземного бойового дрона, за допомогою якого атакували позицію російських окупантів на фронті. Відповідний ролик виклали у телеграм-каналі бригади.

«Бойовий дрон під керуванням професійних бійців 5 ОШБр розбирає ворожу позицію», – ідеться у підписі до відео.

Українські захисники зазначили, що «фантастичне майбутнє вже настало».

«Те, про що ми читали в книжках та захопливо дивились у фільмах, втілюється в новітніх розробках наших винахідників і допомагає нашим бійцям на полі бою», – ідеться в повідомленні.

Раніше віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

Як повідомлялося, українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

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Теги: окупанти ЗСУ зброя війна

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