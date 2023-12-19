Сирський назвав напрямки, куди планує наступати РФ

Не припиняються щоденні штурмові дії окупантів в районі Синьківки на Лиманському напрямку

Ворог на Бахмутському напрямку до штурмових дій залучає найбільш боєздатні підрозділи

Для російських окупантів в Україні «залишається надзвичайно важливим» Бахмутський напрямок, противники хочуть зробити наступати одне з міст під Бахмутом, а потім рушити далі. Про це повідомив генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Супротивники на Бахмутському напрямку зосереджують головні зусилля, і до штурмових дій залучають найбільш боєздатні підрозділи, зокрема, десантників, морських піхотинців, а також «Шторм V» та «Шторм Z» (сформовані з колишніх ув'язнених).

«Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області», – додав Сирський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, не припиняються щоденні штурмові дії окупантів в районі Синьківки на Лиманському напрямку з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Там окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.

Нагадаємло, триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.