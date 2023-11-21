Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті

Окупанти продовжують використовувати підрозділи «Шторм-Z» та «Шторм-v»

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що біля Бахмута тривають важкі бої. Про це він написав у Telegram.

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«Поблизу Бахмута тривають важкі бої. Окупанти продовжують атакувальні дії. Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщиївки. Сили оборони тримають оборону і наносять великі втрати російським військам, як в техніці так і в живій силі», – йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, для штурмів українських позицій на усіх напрямках російські окупанти продовжують використовувати підрозділи «Шторм-Z», «Шторм-v», які сформовані з ув’язнених та військових штрафників.

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Нагадаємо, триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

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