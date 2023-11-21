Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті
Поблизу Бахмута тривають важкі бої
фото ілюстративне

Окупанти продовжують використовувати підрозділи «Шторм-Z» та «Шторм-v»

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що біля Бахмута тривають важкі бої. Про це він написав у Telegram.

«Поблизу Бахмута тривають важкі бої. Окупанти продовжують атакувальні дії. Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщиївки. Сили оборони тримають оборону і наносять великі втрати російським військам, як в техніці так і в живій силі», – йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, для штурмів українських позицій на усіх напрямках російські окупанти продовжують використовувати підрозділи «Шторм-Z», «Шторм-v», які сформовані з ув’язнених та військових штрафників.

Нагадаємо, триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

Теги: війна окупанти Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська змогли розширити зону контролю біля західної частини Кринок
ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: де йдуть бої
Сьогодні, 08:35
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW
Сьогодні, 05:10
ЗСУ розповіли про дії росіян на Лиманському напрямку
ЗСУ розповіли про дії росіян на Лиманському напрямку
Вчора, 23:10

Події в Україні

Повітряні сили роз’яснили, чи можуть українські «Шахеди» атакувати РФ
Повітряні сили роз’яснили, чи можуть українські «Шахеди» атакувати РФ
Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті
Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: де йдуть бої
ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: де йдуть бої
Партизани провели розвідку центру ВМФ окупантів у Феодосії (фото)
Партизани провели розвідку центру ВМФ окупантів у Феодосії (фото)
Уночі Росія вдарила по Україні ракетами і дронами: деталі атаки
Уночі Росія вдарила по Україні ракетами і дронами: деталі атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
«Телемарафон вбив мобілізацію» і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу
70K
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
14K
Нові штрихи до теми про Ірину Фаріон
11K
Чотири блоки ТЕС відключено від енергосистеми: до чого готуватися українцям
6515
Командир батальону пропонує мобілізувати до лав ЗСУ студентів, а не «50-річних дідів»
4949
Держаудитслужба перевіряє сільраду, яка будує біатлонний комплекс на території «Буковеля»

Новини

Окупанти посилили атаки на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:21
НАТО може розширити свою військову присутність у Косові: причина
Сьогодні, 05:50
Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 04:50
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:14
Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Вчора, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua